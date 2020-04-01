75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо писано 29 февраля 44 года. Письмо писал ваш брат Федя сестре Шуре. Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура, я вам посылаю горячий привет и своим племянникам Мише и Боре и Гале. Я сам посылаю свой дорогой и горячий привет и желаю в вашей жизни всего хорошего вам сообщаю, что я от вас получил письмо.

Шура! Вы пишите мне, что от Игоря получаете письма, а я ни одного письма не получал. Шура, я вас прошу, напишите, что у вас есть нового. Шура! Передаю привет моей Симе, Нюре, и Витале, и Толе, и маме, и всем знакомым. Пока писать больше нечего. Пока, до свидания. Я буду ждать ваше письма чаще. Писал ваш брат Федя сестре Шуре. Овчинников Федя. Которое было от 30.42, а я получил 28 февраля. Я очень был рад вашему письму, что вы написали мне и получил ваши фотокарточки в письме. Я очень был рад и доволен, что послали мне. Шура, я их посмотрел и будто как дома. Шура, сейчас я вам сообщаю про свое положение. Я пока живу ничего, жив-здоров, а дальше не знаю, что будет.



Фронтовик шлет весточку с фронта

Ново-Сибирская обл.Н-Сибирский районПоселок БердскУлица Обская дом № 4Потаповой Александре АлексеевнеП.п. 18647Овчинников Ф. А.