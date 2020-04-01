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75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад

17:00 01.04.2020 Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад

75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад75 дней до Победы:погибло много мирных жителей, детей и нашего братаЕщё 33 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо писано 29 февраля 44 года. Письмо писал ваш брат Федя сестре Шуре. Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура, я вам посылаю горячий привет и своим племянникам Мише и Боре и Гале. Я сам посылаю свой дорогой и горячий привет и желаю в вашей жизни всего хорошего вам сообщаю, что я от вас получил письмо.

Шура! Вы пишите мне, что от Игоря получаете письма, а я ни одного письма не получал. Шура, я вас прошу, напишите, что у вас есть нового. Шура! Передаю привет моей Симе, Нюре, и Витале, и Толе, и маме, и всем знакомым. Пока писать больше нечего. Пока, до свидания. Я буду ждать ваше письма чаще. Писал ваш брат Федя сестре Шуре. Овчинников Федя. Которое было от 30.42, а я получил 28 февраля. Я очень был рад вашему письму, что вы написали мне и получил ваши фотокарточки в письме. Я очень был рад и доволен, что послали мне. Шура, я их посмотрел и будто как дома. Шура, сейчас я вам сообщаю про свое положение. Я пока живу ничего, жив-здоров, а дальше не знаю, что будет.

Ново-Сибирская обл.
Н-Сибирский район
Поселок Бердск
Улица Обская дом № 4
Потаповой Александре Алексеевне
П.п. 18647
Овчинников Ф. А.
75 дней до Победы: получил ваши фотокарточки в письме, я очень был рад

Фронтовик шлет весточку с фронта

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