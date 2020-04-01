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Дистанцию в 1 метр обязали соблюдать всех жителей России

15:00 01.04.2020 Фото: pexels.com
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Исключение допускается лишь при поездках в такси.

Дистанцию в 1 метр обязали соблюдать всех жителей России
Сотрудники полиции должны были информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой.

Исключение допускается лишь при поездках в такси.

В постановлении содержатся и другие меры борьбы с распространением заболевания. Власти регионов должны обеспечить двухнедельный карантин для всех россиян, которые возвращаются в Россию. Жители Москвы, которые прибывают в аэропорты своего города, будут находиться на карантине под медицинским наблюдением в своих домах. Жителей других регионов поместят под непосредственный контроль медиков. Власти обязаны доставить их до места прохождения карантина так, чтобы не подвергнуть опасности заражения других людей

К диагностике COVID-19 Роспотребнадзор потребовал привлечь все существующие в России лаборатории, имеющие разрешение на работу с опасными возбудителями болезней. Это касается не только государственных, но и частных лабораторий страны.

Лабораторное тестирование будет проводиться в обязательном порядке для нескольких категорий граждан. В их числе:

недавно вернувшиеся в Россию с симптомами заболевания;
все, кто контактировал с зараженными;
пожилые люди, обратившиеся к врачам;

пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;
все те, кто содержится в закрытых учреждениях (тюрьмы и колонии ФСИН, интернаты, кадетские корпуса) и имеет признаки заболевания, а также персонал таких учреждений.
Медики, которые работают с зараженными коронавирусом людьми, должны проходить такое тестирование не менее раза в неделю и каждый раз при появлении симптомов.

Сейчас ограничение по соблюдаемой дистанции действует в регионах, где введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье, где этот режим был объявлен 29 марта, обязательная дистанция между людьми составляет 1,5 м. Все работающие торговые точки должны обеспечить соблюдение этого правила, в том числе с помощью специальной разметки.

Согласно последним официальным данным, в России зафиксировано 2337 случаев заражения. 22 человека стали жертвами нового коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся более 200 тыс. россиян.

Источник: РБК

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