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Стройку закрыли на карантин из-за коронавируса в Бердске

15:30 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Работать в условиях самоизоляции разрешено только по непрерывному циклу — например, при подаче бетона. «Как только прием раствора закончили, закрываем стройку, уходим на карантин», заявил вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров.

Стройку закрыли на карантин из за коронавируса в Бердске
Вице-мэр Владимир Захаров контролирует работу строительных компаний в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Стройку закрыли на карантин из за коронавируса в Бердске

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Строительство в Бердске приостановлено в связи с постановлением губернатора о жестких мерах самоизоляции на период с 31 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом 31 марта заявил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на карантин отправили отделочников, работающих на строительстве новой школы в микрорайоне Южном.

— Строительные организации должны соблюдать ограничения. Но работы бывают разные. Например, непрерывного цикла. И если он необходим, например, подача бетона, тогда предприятие может работать. Если в данный момент нет непрерывного процесса, то предприятие не работает. Будем подходить к ним индивидуально. У нас есть несколько строительных организаций, которые имеют на данном этапе разные циклы. Посмотрим, не нарушают ли они закон, — прокомментировал Владимир Захаров.

Он привел пример, в каком случае может продолжаться строительство жилого дома:
— Если на данный момент идет прием раствора, это непрерывный цикл — работа идет. Как только прием раствора закончили, закрываем стройку, уходим на карантин. Я сталкивался с тем, как строили ГЭС. Там прием бетона идет в течение полугода 24 часа в сутки. Остановить это нельзя.

Каждый день в 9.00 в мэрии Бердска проходит заседание оперативного штаба, где решают, какие предприятия проверить, сообщают об итогах предыдущей проверки. Пока, по словам Захарова, ограничиваются беседами и рекомендациями.

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