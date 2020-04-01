Кто обязан работать в Бердске с 28 марта по 5 апреля, рассказала Жанна Шурова

Бары и фитнес-центры должны быть закрыты. Цветочные магазины и общепиты могут работать, но только онлайн и на доставку.

Аптеки Бердска работают

Сегодня, 1 апреля, вице-мэр Бердска по соцразвитию Жанна Шурова рассказала представителям СМИ о том, какие предприятия закрыты в Бердске. Так, закрыты 15 объектов культуры Бердска, 4 объекта массового пребывания людей. Не работают 30 из 46 образовательных учреждений. Закрыты 33 из 41 мест массового отдыха.

— Из 83 объектов общественного питания закрыты 73. Общественное питание работает на вынос и онлайн. С руководством общепитов, которые данную норму не исполнили, ведется разъяснительные беседа, о том что эти меры необходимо принять, — сообщила Жанна Шурова.

Кроме того, из 144 объектов розничной торговли закрыты 110. А это 80% предприятий торговли. Стоит отметить, что все ночные клубы должны быть закрыты, ведь они относятся к разряду общепита. Неоднократно жители Бердска жаловались на круглосуточную работу «Бар24» по ул. Рогачева. Даже во время объявленных каникул и режима самоизоляции. По словам Жанны Шуровой, глава города Евгений Шестернин дал поручение полиции Бердска и Роспотребнадзору, которые должны выехать на место с проверкой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», алкомаркеты и пивные магазины будут работать в Бердске, так как относятся к продовольственным товарам. Однако сегодня, 1 апреля, минпромторг даст разъяснение власти Бердска о том, стоит ли таким магазинам закрываться. Цветочные магазины могут работать, но онлайн.

Жанна Шурова сообщила, что работают аптеки, салоны связи, гостиницы, отели, больницы, ПАТП Бердска, соцслужба, мэрия Бердска, УЖКХ, служба МЧС, Роспотребнадзор, полиция, Росгвардия, детсады, магазины с продовольственными товарами, а также магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.

Не должны работать детские развлекательные центры, кальяные, предприятия бытового обслуживания, салоны красоты, фитнес-центры, солярии, санатории, горнолыжные трассы, детские лагеря, кинотеатры.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 марта в обращении к нации Владимир Путин объявил о каникулярной неделе с 28 марта по 5 апреля. Но указ Путина не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, а также организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.