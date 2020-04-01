Вспененный каучук применяют для теплоизоляции различных технических конструкций. Из этого материала сегодня производятся различные виды продукции, которые можно приобрести здесь vezuteplo.ru/.

Востребованными являются следующие изделия:

Трубы. Их используют для теплоизоляции, огнезащиты и звукоизоляции трубопроводов в системах отопления, водоснабжения и вентиляции.

Жгуты. Эластичный материал с диаметром 5 — 50 мм применяется для герметизации швов в различных конструкциях.

Рулоны. Материалы применяются для теплоизоляции труб большого диаметра.

Все изделия отличаются повышенной эластичностью, что гарантирует высокое качество и простоту проведения процесса изоляции различных конструкций. Материал имеет длительный срок службы. Такой теплоизоляционный материал может использоваться без потери технических свойств более двадцати лет.

Вспененный каучук характеризуется устойчивость к возгоранию. Поэтому гарантирует надежную огнезащиту конструкций. Риски возгорания исключаются полностью, так как материал не поддерживает горение. Это позволяет использовать данный вид теплоизоляции на объектах, на которых предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности.

Благодаря особой структуре вспененного каучука для него характерным свойством является низкая паропроницаемость. Материал может эксплуатироваться в широком диапазоне рабочих температур: от -200°С до +150°С. Это позволяет использовать изделия в экстремальных условиях.

Изделия из вспененного каучука отличаются санитарной и экологической безопасностью. В состав материала не входят углеводородные соединения, содержащие галогены. Это гарантирует соответствие существующим европейским стандартам. В процессе эксплуатации вспененный каучук не выделяет в пыль и токсические химические вещества. Кроме того на нем не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки. Это позволяет применять вспененный каучук в качестве утеплителя на предприятиях пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, в детских дошкольных учреждениях и школах.