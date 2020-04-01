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Вопросы о режиме самоизоляции в Москве похожи на вопросы Бердска: узнайте алгоритмы решения своих проблем

15:04 01.04.2020 Фото: pexeles.com
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Ветклиники, центры занятости и соцслужбы: ответы  на вопросы о режиме самоизоляции из Штаба по коронавирусу Москвы.

Вопросы о режиме самоизоляции в Москве похожи на вопросы Бердска: узнайте алгоритмы решения своих проблем
У горожан много вопросов по режиму самоизоляции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вопросы о режиме самоизоляции в Москве похожи на вопросы Бердска: узнайте алгоритмы решения своих проблем

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Ветклиники, центры занятости и соцслужбы: ответы  на вопросы о режиме самоизоляции из Штаба по коронавирусу Москвы

Как будут проводить выплаты безработным и кому они положены? Если человек без работы давно, а встанет на учет только сейчас, он будет претендовать на такое же пособие?
❗На компенсацию в размере 19 500 рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений. Признанным безработными в период режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также назначат компенсацию. Ежемесячную компенсацию получат и граждане, которые по направлению Центра занятости проходят профобучение. Чтобы получить выплаты, необходимо на сайте Центра занятости населения подать онлайн-заявку на услугу «Регистрация в качестве безработного» 

Какие документы нужно принести, чтобы получить компенсации по безработице?
❗Документы нести никуда не нужно. Заявку можно оформить онлайн на сайте Центра занятости.. В список документов входит паспорт, трудовая книжка, документ об образовании и справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы. Соискатели с инвалидностью также должны предоставить ИПРА, где указано заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

❓Как быть с плановыми операциями?
❗Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи будут обеспечены.

❓Что будет с бездомными?

❗На улицы города продолжает выезжать мобильная служба «Социальный патруль», а сотрудники Центра социальной адаптации по-прежнему предлагают людям помощь в обогреве, питании, социализации, проводят разъяснительные беседы и оказывают первую доврачебную помощь. В Центре социальной адаптации им. Е. Глинки и его филиалах бездомные, как и раньше, получают социальные услуги в срочной и полустационарной форме.

❓Как быть людям, к которым обычно приходят сиделки?
❗Социальные работники продолжают оказывать помощь в полном объеме, соблюдая все меры предосторожности. Все сотрудники обеспечены масками, одноразовыми перчатками и антисептиками.

❓Будут ли работать ветеринарные клиники? Питомцам назначены процедуры, можно ли выходить из дома для посещения ветклиники?
❗Покинуть квартиру и посетить ветклинику можно только в случае крайней необходимости. Государственные ветеринарные клиники будут работать по предварительной записи. Записаться на прием к специалисту можно на портале mos.ru в разделе «Услуги» подразделе «Окружающая среда и животные » или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». Если прием в клинике закрыт, владельцу животного следует выбрать другую лечебницу. Для консультации вы можете позвонить по телефону 8 (495) 612-04-25 неотложной ветеринарной помощи или вызова врача на дом.

❓Как индивидуальным предпринимателям встать на биржу труда?
❗Для москвичей-владельцев ИП в Центре занятости доступна услуга поиска работы. Для постановки на учет и дальнейшего назначения пособия гражданин должен прекратить предпринимательскую деятельность. В Центре занятости ему необходимо предоставить документы в качестве физлица.

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