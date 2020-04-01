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Где получить пенсию по сберкнижке во время режима жесткой самоизоляции в Бердске?

17:30 01.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Не могла получить пенсию на сберегательную книжку жительница Искитима. На карточку пенсии пришли вовремя. Из-за режима самоизоляции некоторые отделения временно не работают.

Где получить пенсию по сберкнижке во время режима жесткой самоизоляции в Бердске?
Режим жесткой самоизоляции введен в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где получить пенсию по сберкнижке во время режима жесткой самоизоляции в Бердске?

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В редакцию сайта «Весь Искитим» обратилась возмущенная пенсионерка Людмила Ивановна. Она не могла получить пенсию 31 марта. Обошла несколько отделений, звонила в социальную защиту населения города. Напомним, с вечера 31 марта в Искитиме введен режим жесткой самоизоляции.

— Никого не предупредили, полный бардак. Я пришла в отделение «Сбербанка» на Советской, там не выдают. Звонила, звонила в инстанции, никто ничего сказать не может. Потом мне уже девушка из соцзащиты перезвонила и сказала, что нужно ехать в Подгорный микрорайон. Это же возмутительно для пожилых людей такие условия, — сказала Людмила Ивановна.

Пресс-служба «Сбербанка» назвала сегодня адреса, куда могут обращаться пенсионеры.

— Выплату пенсии пожилым клиентам проводится в отделениях банка: в Искитиме – по адресу: микрорайон Подгорный №4; в Бердске – по адресу: ул. Островского №55.

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