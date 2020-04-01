Как выбрать чехол на смартфон Samsung: практические советы

Чтобы они не покрылись трещинами и царапинами, следует купить защитный чехол для Самсунг. Несколько советов от том, как его выбрать, мы дадим в этом статье.

Совет 1. Решите, что важнее: защита или декор

Многие думают, что чехол — это стильный аксессуар, который поможет разнообразить внешний вид устройства. Но на этом его функционал не заканчивается. Первая и главная функция чехла — это защита устройства от различного рода деформаций. Поэтому при выборе аксессуара следует обращать внимание на степень защиты. Она бывает полной или частичной. Полную защиту обеспечивают максимально закрытые чехлы, например книжка или флип. Частичную — накладки и бамперы. Последние выглядят намного привлекательнее и представлены в многообразии дизайна. Однако они не способны защитить смартфон от серьезных повреждений. Здесь следует сделать выбор в пользу защиты или дизайна.

Совет 2. Выбирайте оригинальные чехлы

Совместимость — это ключевой фактор при выборе чехла. В зависимости от него они бывают универсальными и оригинальными. Первые подходят для широкого модельного ряда телефонов Samsung. Однако они не учитывают особенности конкретной модели, поэтому не способны обеспечивать максимальное удобство в эксплуатации и высокий уровень защиты. В связи с этим лучше всего выбирать оригинальные чехлы. Например, есть чехлы на Samsung Galaxy a51. Они полностью учитывают особенности данной модели, размеры, расположение разъемов и камеры.

Совет 3. Отдавайте предпочтение чехлам от известных производителей

В вопросе защиты дорогостоящего гаджета не рекомендуется экономить. Выбирайте чехлы только от известных марок, которые длительное время работают на рынке и имеют положительную репутацию. А вот покупая дешевый чехол китайского производства не стоит рассчитывать на высокую степень защиты. Они выполняют больше эстетическую функцию, чем защитную.

Совет 4. Чехол должен соответствовать вашему стилю

При выборе дизайна чехла обязательно учитывайте ваш образ жизни, стиль в одежде и даже место работы. Чехол должен быть уместным в любой ситуации, но при этом нравится вам. В противном случае, вы будете постоянно его снимать, подвергая дорогостоящий гаджет рискам.

Совет 5. Убедитесь, что чехол не затрудняет эксплуатацию телефона

Не будет лишним перед покупкой аксессуара примерить его на телефон. Он не должен его сильно утяжелять, закрывать кнопки, мешать камере. Если пользоваться смартфоном в чехле неудобно, то следует присмотреться к другому аксессуару. Сегодня ассортимент чехлов очень широкий, поэтому найти подходящую модель не составит труда.