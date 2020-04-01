440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.
🔸Москва — 267
🔸Республика Коми — 32
🔸Московская область — 15
🔸Саратовская область — 11
🔸Вологодская область — 7
🔸Челябинская область — 7
🔸Республика Бурятия — 6
🔸Красноярский край — 6
🔸Тульская область — 5
🔸Краснодарский край — 5
🔸Волгоградская область — 4
🔸Пензенская область — 4
🔸Омская область — 4
🔸Курская область — 3
🔸Ханты-Мансийский АО — 3
🔸Брянская область — 2
🔸Ивановская область — 2
🔸Республика Дагестан — 2
🔸Республика Северная Осетия — 2
🔸Владимирская область — 1
🔸Липецкая область — 1
🔸Тверская область — 1
🔸Республика Башкортостан — 1
🔸Республика Мордовия — 1
🔸Алтайский край — 1
🔸Новосибирская область — 1
🔸Хабаровский край — 1
🔸Сахалинская область — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.
Да
Лежим дома)))