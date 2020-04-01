Shop.Ritual.ru — новые возможности для покупки ритуальных товаров!

Это случается быстро и неожиданно, как гром среди ясного неба. В такой период людям нужно время для того, что бы прийти в себя от случившегося, понять, что происходит и как действовать дальше. Зачастую, этого времени просто нет. Сразу наваливается масса хлопот, проблем и их решения. Особенно много времени уходит на подбор всевозможной ритуальной атрибутики. А м, Shop.Ritual.ru готовы прийти вам на помощь в такой ситуации.

Как выбрать все необходимое?

Мы – команда профессионалов в этом нелегком деле, всегда готовы выручить любого, кто к нам обратиться. Мы осознаем всю сложность ситуации, ведь в такие моменты люди, зачастую, растеряны, подавлены, не знаю, что делать и куда бежать. В нашем магазине, опытные консультанты и менеджеры всегда подскажут, что и как лучше сделать. Так же у нас вы сможете приобрести следующие варианты церемониальных товаров:

Таблички. Маленький, но важный атрибут. У нас представлена масса вариаций: для размещения на крестах, таблички оснащённые штырями, трафаретки. Можно заказать нанесение портрета усопшего человека в цвете или ч/б варианте.

Кресты. Выбор велик: начиная простыми деревянными, заканчивая коваными металлическими вариантами.

Гроб. Огромный ряд моделей, для разных вероисповеданий. Как ни крути, но мы живем в 21 веке, а страна наша многонационально, поэтому присутствуют гробы с мусульманскими элементами. Каждый гроб изготавливается индивидуально для клиентов, согласно их пожеланиям и возможностям.

Траурные ленточки. Мастера гравировки наносят на ленты уникальные узоры и гравировки, согласно предпочтений заказчика.

Урны и биоурны. В последние годы, кремация стала популярнее, люди изменили свое отношение к этой процедуре. У нас присутствует ряд классических металлических урн, которые могут быть украшены разными узорами и гравировками. Так же есть и экологические урны из дорогих пород древесины.

Почему стоит обратиться к нам.

Мы – команда профи своего дела. Каждый член команды обладает огромным опытом в данной сфере и не только. Каждый из нас в какой-то степени психолог, умеющий найти подход к каждому человеку.

Наш магазин основан на базе московской ритуальной службы ru, поэтому за надежность и ответственность переживать не стоит.

Либеральная ценовая политика, позволяющая каждому, без исключения, провести усопшего в последний путь достойно и пышно.

Каждая единица товара производится исключительно по индивидуальному заказу для клиента.



Мы даем гарантию на всю продукцию нашей мастерской.У нас есть курьерская служба, работающая с 8 утра д 9 вечера каждый день.Предусмотрены все возможные способы оплаты: банковские карты, электронные деньги, наличные и оплата при помощи банкингов.

Доверяя нам в такое трудное время, вы гарантируете себе качественное и достойное проведение всех обрядов и церемоний.