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Кто такой юридический консультант

15:02 01.04.2020
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Юридический консультант — лицо, которое оказывает юридические услуги, но не принадлежит к какой-либо компании и имеет полномочия адвоката или юрисконсульта. Хотя их полномочия весьма схожи с полномочиями адвокатов, полномочия последних шире.

Могут ли юридические консультанты оказывать юридические услуги?

Хотя обычно мы обращаемся к адвокату или юрисконсульту с правовой проблемой, консультант может дать юридическую консультацию. Многие люди, окончившие юридический и административный факультет, либо не получают лицензию, либо не успевают ее получить. Они могут выбрать карьеру юрисконсульта.

Кто такой юридический консультант
юридическая консультация

Лица с высшим юридическим образованием могут осуществлять юридическую деятельность от своего имени, например, в форме бюро юридических консультаций. Получить интересную информацию по этому поводу можно здесь: https://adm-pravo.ru/consult/.

Что может сделать юридический консультант?

Юридический консультант может предоставить юридические консультации, а также составлять проекты писем. В целом, он может представлять клиента в суде, но не во всех случаях.

Каковы обязанности юрисконсульта?

Юрисконсульт не только должен иметь юридическое образование и пройти стажировку, но и имеет ряд обязанностей, установленных законом. Статус юридических консультантов нигде не регулируется. Поэтому они не обязаны оформлять страхование гражданской ответственности, не имеют кодексов этики и не несут ответственности за дисциплинарные взыскания. На самом деле, юрисконсульты даже не обязаны иметь юридическое образование, хотя это вызвало бы сомнения в качестве их услуг.

Что отличает юрисконсульта от адвоката, так это то, что он не обязан хранить в тайне то, что услышал от клиента в связи с дачей советов или ведением дела. Это означает, что адвокат, вызванный судом в качестве свидетеля, не сможет уклониться от ответа под предлогом адвокатской тайны. Адвокат имеет такие полномочия.

А что насчет регулирования? Закона, касающегося вопроса о советниках по правовым вопросам, который бы предусматривал обязательные экзамены для лиц, желающих работать в бюро юридической консультации, а также список минимальных требований — нет. Поэтому, когда будете выбирать к кому обратиться именно за юридическими консультациями, рекомендуем почитать отзывы в Интернете. Важно иметь правильное представление о том, к кому обращаетесь. Надеемся, наша статья была вам полезной.

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