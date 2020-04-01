Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков

В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда гражданине смогут внести свое мнение, могут ли изъять их органы после смерти. Пока такой базы нет, рассказал Александр Юрьевич.

Как происходит посмертное донорство, рассказал хирург Новосибирской областной больницы

Отказаться или согласиться стать донорами органов после смерти жители могут, написав свое мнение и вложив бумагу в паспорт. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в интервью рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Александр Юрьевич отметил, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть, потому что операций по пересадке органов проводится катастрофически мало. Сейчас в списке ожидания донора находятся 100 человек в регионе (10 детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 из Искитима. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

— Вопрос о согласии или несогласии поднялся, когда началось обсуждение нового законопроекта о пересадке органов. Многие его недопоняли и появились вопросы, начали делать неверные выводы. В новом законопроекте заложено, что будет создана федеральная база с ограниченным доступом. Туда гражданин, если он не хочет, чтобы его органы изымали после смерти, может внести свое мнение. Сейчас такой базы нет, — рассказал Быков.

Куда сейчас нужно писать свое отношение, Александр Быков также рассказал.

— Самое простое решение сейчас – это вложить несогласие в паспорт. Сейчас все ходят с паспортами. Его можно написать даже просто от руки. Также можно заявить и о другом решении. Например, прошу иметь меня ввиду, как потенциального донора, — отметил врач-хирург.

Александр Юрьевич привел пример, как в США жителям при получении водительских прав, если они согласны с изъятием органов после смерти, на правах ставится сердечко. В Израиле есть специальная карта, там самая продвинутая и гуманная система, отмечает Быков.

— У нас пока до конца этот вопрос не решен. Новый закон предполагает базу с мнением жителей. Скорее всего эта база будет в ведомстве реаниматологов. Они будут смотреть, если человек умирает, есть ли он в этой базе его отказ, — уточнил Быков.

Сейчас есть статья 8 закона о трансплантации, которая говорит о том, что медицинская организация может быть уведомлена в любом виде. В том числе могут возражать родственники умирающего и сообщить о своем отношении.

Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье, каждому может понадобиться донор.



Как врачи определяют, что человек может стать донором, какие органы могут быть пересажены – на эти вопросы ответили хирург-трансплантолог. Читайте продолжение в ближайшее время.