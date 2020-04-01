Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков

Отказаться или согласиться стать донорами органов после смерти жители могут, написав свое мнение и вложив бумагу в паспорт. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в интервью рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Александр Юрьевич отметил, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть, потому что операций по пересадке органов проводится катастрофически мало. Сейчас в списке ожидания донора находятся 100 человек в регионе (10 детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 из Искитима. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».
— Вопрос о согласии или несогласии поднялся, когда началось обсуждение нового законопроекта о пересадке органов. Многие его недопоняли и появились вопросы, начали делать неверные выводы. В новом законопроекте заложено, что будет создана федеральная база с ограниченным доступом. Туда гражданин, если он не хочет, чтобы его органы изымали после смерти, может внести свое мнение. Сейчас такой базы нет, — рассказал Быков.
Куда сейчас нужно писать свое отношение, Александр Быков также рассказал.
— Самое простое решение сейчас – это вложить несогласие в паспорт. Сейчас все ходят с паспортами. Его можно написать даже просто от руки. Также можно заявить и о другом решении. Например, прошу иметь меня ввиду, как потенциального донора, — отметил врач-хирург.
Александр Юрьевич привел пример, как в США жителям при получении водительских прав, если они согласны с изъятием органов после смерти, на правах ставится сердечко. В Израиле есть специальная карта, там самая продвинутая и гуманная система, отмечает Быков.
— У нас пока до конца этот вопрос не решен. Новый закон предполагает базу с мнением жителей. Скорее всего эта база будет в ведомстве реаниматологов. Они будут смотреть, если человек умирает, есть ли он в этой базе его отказ, — уточнил Быков.
Сейчас есть статья 8 закона о трансплантации, которая говорит о том, что медицинская организация может быть уведомлена в любом виде. В том числе могут возражать родственники умирающего и сообщить о своем отношении.
Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье, каждому может понадобиться донор.