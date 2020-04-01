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Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков

19:00 01.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда гражданине смогут внести свое мнение, могут ли изъять их органы после смерти. Пока такой базы нет, рассказал Александр Юрьевич.

Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков
Как происходит посмертное донорство, рассказал хирург Новосибирской областной больницы
Сюжет: Спаси меня, донор
Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков

Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр БыковКогда твоя жизнь зависит от мнения других: 100 человек ждут донорские органы и могут умереть в регионе и Бердске

Отказаться или согласиться стать донорами органов после смерти жители могут, написав свое мнение и вложив бумагу в паспорт. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в интервью рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Александр Юрьевич отметил, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть, потому что операций по пересадке органов проводится катастрофически мало. Сейчас в списке ожидания донора находятся 100 человек в регионе (10 детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 из Искитима. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

— Вопрос о согласии или несогласии поднялся, когда началось обсуждение нового законопроекта о пересадке органов. Многие его недопоняли и появились вопросы, начали делать неверные выводы. В новом законопроекте заложено, что будет создана федеральная база с ограниченным доступом. Туда гражданин, если он не хочет, чтобы его органы изымали после смерти, может внести свое мнение. Сейчас такой базы нет, — рассказал Быков.

Куда сейчас нужно писать свое отношение, Александр Быков также рассказал.

— Самое простое решение сейчас – это вложить несогласие в паспорт. Сейчас все ходят с паспортами. Его можно написать даже просто от руки. Также можно заявить и о другом решении. Например, прошу иметь меня ввиду, как потенциального донора, — отметил врач-хирург.

Александр Юрьевич привел пример, как в США жителям при получении водительских прав, если они согласны с изъятием органов после смерти, на правах ставится сердечко. В Израиле есть специальная карта, там самая продвинутая и гуманная система, отмечает Быков.

— У нас пока до конца этот вопрос не решен. Новый закон предполагает базу с мнением жителей. Скорее всего эта база будет в ведомстве реаниматологов. Они будут смотреть, если человек умирает, есть ли он в этой базе его отказ, — уточнил Быков.

Сейчас есть статья 8 закона о трансплантации, которая говорит о том, что медицинская организация может быть уведомлена в любом виде. В том числе могут возражать родственники умирающего и сообщить о своем отношении.

Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье, каждому может понадобиться донор.

Как врачи определяют, что человек может стать донором, какие органы могут быть пересажены – на эти вопросы ответили хирург-трансплантолог. Читайте продолжение в ближайшее время.

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