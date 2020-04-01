2 777 человек заразились коронавирусом на 1 апреля в России. Список регионов

Коронавирус уйдет в апреле-мае

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

🔸Москва — 267

🔸Республика Коми — 32



🔸Санкт-Петербург — 27🔸Московская область — 15🔸Саратовская область — 11🔸Вологодская область — 7🔸Челябинская область — 7🔸Ленинградская область — 6🔸Республика Бурятия — 6🔸Красноярский край — 6🔸Тульская область — 5🔸Краснодарский край — 5🔸Воронежская область — 4🔸Волгоградская область — 4🔸Пензенская область — 4🔸Омская область — 4🔸Курская область — 3🔸Тамбовская область — 3🔸Ханты-Мансийский АО — 3🔸Брянская область — 2🔸Ивановская область — 2🔸Республика Дагестан — 2🔸Кабардино-Балкарская Республика — 2🔸Республика Северная Осетия — 2🔸Владимирская область — 1🔸Липецкая область — 1🔸Тверская область — 1🔸Чеченская Республика — 1🔸Республика Башкортостан — 1🔸Республика Мордовия — 1🔸Алтайский край — 1🔸Новосибирская область — 1🔸Приморский край — 1🔸Хабаровский край — 1🔸Сахалинская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России