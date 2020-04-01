01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

2 777 человек заразились коронавирусом на 1 апреля в России. Список регионов

15:11 01.04.2020
4 0

Умерли 24 человека, выздоровели 190 человек.

2 777 человек заразились коронавирусом на 1 апреля в России. Список регионов
Коронавирус уйдет в апреле-мае

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

🔸Москва — 267
🔸Республика Коми — 32

🔸Санкт-Петербург — 27
🔸Московская область — 15
🔸Саратовская область — 11
🔸Вологодская область — 7
🔸Челябинская область — 7
🔸Ленинградская область — 6
🔸Республика Бурятия — 6
🔸Красноярский край — 6
🔸Тульская область — 5
🔸Краснодарский край — 5
🔸Воронежская область — 4
🔸Волгоградская область — 4
🔸Пензенская область — 4
🔸Омская область — 4
🔸Курская область — 3
🔸Тамбовская область — 3
🔸Ханты-Мансийский АО — 3
🔸Брянская область — 2
🔸Ивановская область — 2
🔸Республика Дагестан — 2
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 2
🔸Республика Северная Осетия — 2
🔸Владимирская область — 1
🔸Липецкая область — 1
🔸Тверская область — 1
🔸Чеченская Республика — 1
🔸Республика Башкортостан — 1
🔸Республика Мордовия — 1
🔸Алтайский край — 1
🔸Новосибирская область — 1
🔸Приморский край — 1
🔸Хабаровский край — 1
🔸Сахалинская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 01 апреля 2020 15:26
Умерли 24, выздоровели 190. Эй, где этот местный удалено, который говорил что смертность 0,5 процента.
Аноним, 01 апреля 2020 15:40
а что не так, Аноним, 01 апреля 2020 15:26 - удалено))
24х100:2777=0,86%
Аноним, 01 апреля 2020 15:56
Это что за формула такая?
Аноним, 01 апреля 2020 16:05
А давайте лучше считать смертность так, как вы поддержку Навального считаете:
24 х 100 : 140,000,000 = 0.0017%

Ура! Данная цифра показывает, что короновирус практически побеждён в России! Спасибо партии, правительству и лично президенту!

Только вот... чего тогда всех по домам загоняют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:06 01-04-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
Как справиться со стрессом на самоизоляции? Поможет оптимизм! Инструкция Роспотребнадзора
16:04 01-04-2020
Как справиться со стрессом на самоизоляции? Поможет оптимизм! Инструкция Роспотребнадзора
США, Россия и Саудовская Аравия договорятся о добыче нефти ради повышения цен, заявил Трамп
16:00 01-04-2020
США, Россия и Саудовская Аравия договорятся о добыче нефти ради повышения цен, заявил Трамп
Татьяну Лазареву госпитализировали в больницу в Испании
16:00 01-04-2020
Татьяну Лазареву госпитализировали в больницу в Испании
Работа в Бердске 3
15:57 01-04-2020
Работа в Бердске
Фото: мэр Бердска обратился с наклейки около подъездов "сидите дома", а народ шастает 1
15:57 01-04-2020
Фото: мэр Бердска обратился с наклейки около подъездов
БердскВыплатят по 30 090 рублей на ребенка с 1 июня семьям с детьми от 3 до 8 лет в Бердске, Новосибирске и России
15:54 01-04-2020
Выплатят по 30 090 рублей на ребенка с 1 июня семьям с детьми от 3 до 8 лет в Бердске, Новосибирске и России
Убери руки: Как заставить себя не касаться часто к своему лицу?
15:46 01-04-2020
Убери руки: Как заставить себя не касаться часто к своему лицу?
БердскПриходят толпами: не перевели на режим экстренной помощи частные стоматологии во время жесткой самоизоляции от коронавируса в Бердске
15:45 01-04-2020
Приходят толпами: не перевели на режим экстренной помощи частные стоматологии во время жесткой самоизоляции от коронавируса в Бердске
Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал
15:43 01-04-2020
Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал