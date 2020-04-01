Разрушит балкон или придавит ребенка снежная глыба на крыше 2-этажки в Бердске

Неделю назад упавший с крыши снег повредил козырек над подъездом. По словам жителей, в УК пояснили, что почистить кровлю невозможно — промальпам не за что цепляться. Вице-мэр заявил, что собственники сами запретили убирать снег из-за ветхости кровли. Ее в ближайшее время отремонтируют.

Снег уже разрушил козырек над подъездом, теперь угрожает балкону

— Сидим дома. Выходить реально страшно. Уже неделю над головами нависают глыбы льда. Козырек над подъездом разрушен. УК ЖКХ ждет, когда лавина сойдет сама, — читатель Владимир проиллюстрировал свои возмущения «Курьер. Среда. Бердск» фотографиями дома №8, который расположен на территории бердского пансионата им. Калинина.

Сам дом не имеет отношения к Дому престарелых, просто в 1950-х годах построен на его территории. Дом старый, требует внимания со стороны обслуживающей организации, которая, по словам местных жителей, не очень беспокоится.

— Снег почистили в середине марта со стороны леса. А над подъездами не стали — сослались на отсутствие технической возможно, дескать, крепиться не за что. Хотя привозили промышленных альпинистов. Теперь ждем, когда рухнет, стараемся сторониться, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир 1 апреля.

Он не исключает, что снежная глыба может разрушить балкон. Как это случилось с подъездным козырьком 22 марта. Упавший с крыши снег разрушил козырек над подъездом.

— Из УК после нашего обращения приехали, посмотрели, но, видимо, решили, что не та ситуация, которая требует немедленного вмешательства. И уехали. По правилам, если сообщают о разрушениях конструкций дома, они обязаны приехать немедленно. Соседи мне рассказали, что в УК не сочли ситуацию чрезвычайной. И вот их уже неделю нет — никаких действий не предпринимают, — вспоминает Владимир.

Двор от снега он чистит сам по собственной инициативе. По его словам, из УК за прошедшую зиму ни разу не очищали двор. Раньше несколько раз зимой приезжал дворник и убирал около подъезда. Остальное расчищают сами жители. В одноподъездном двухэтажном доме 8 квартир, в которых живут около 20 человек, в том числе дети школьного возраста. Именно им, считает Владимир, в первую очередь угрожает опасность схода снега с крыши.

В УК ЖКХ не удалось получить оперативного комментария: все сотрудники находятся на карантине, дежурный слесарь пообещал выяснить у замдиректора, какова судьба снега на крыше жилого дома. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров разобрался в ситуации.

— На доме старенькая крыша. И жители сами сказали, что с нее снег сбрасывать не нужно. В прошлом году они даже давали расписку на эту тему управляющей компании. Жители считают, что крыша находится в изношенном состоянии и дополнительные работы на ней усугубят ситуацию. Часть жильцов с этим не согласна. Сейчас осталась наледь вне пешеходного трафика, которая огорожена. Нужно, чтобы жители сами определились — работаем на крыше или нет. УК готова сделать небольшой ремонт кровли после того, как установится положительная температура. Будет текущий ремонт, чтобы крыша была в состоянии, пригодном для эксплуатации. Там шифер сдвинулся. Его нужно поправить. А пока УК предприняла меры безопасности — растянула сигнальную ленту, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.