Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020

В нужные дни кожа будет предрасположена к очищению и преображению в лучшую сторону. 23 апреля будет новолуние. Можно делать эпиляцию, выщипывать волосы, а также почистить кожу при помощи морской соли.

Ночное светило будет в знаке зодиака Лев

Многие представительницы прекрасного пола с успехом пользуются лунным календарём красоты и здоровья. Ведь именно он подсказывает, какие дни в апреле 2020 года больше всего подходят для маникюра, педикюра, стрижки, проведения косметических процедур или же для пластических операций.

Только благодаря лунному календарю поход к специалисту оказывается удачным. Если день удачный, то без труда можно избавиться от прыщей, пигментных пятен, морщин, складок, а также других дефектов. В нужные дни кожа будет предрасположена к очищению и преображению в лучшую сторону.

Лунный календарь красоты и здоровья подсказывает, какие дни наиболее благоприятны для косметических процедур

1 апреля

В этот день продолжается фаза молодой Луны. Ночное светило в этот день в знаке зодиака Рак. Когда Луна растет, то организм лучше усваивает те вещества, которые в него поступают. Поэтому маски, массаж, процедуры красоты могут оказаться удачными. А массаж и вовсе разгладит морщинки и складки, сделает кожу более упругой и эластичной. Кроме того, полезными будут обертывания. А для того, чтобы из организма вышли все шлаки и токсины, следует пить как можно больше воды.

2-4 апреля

Ночное светило в этот день будет находиться в знаке зодиака Лев. В этот день эффективными окажутся омолаживающие процедуры, а также пластика подбородка. Причем кремы от морщин будут давать максимальный эффект. А вот распаривания и пилинг не рекомендуются.

5-6 апреля



Ночное светило в эти дни будет находиться в знаке зодиака Дева. Как 5, так и 6 апреля отлично подходят для посещения парикмахера. Также вполне можно делать маникюр и педикюр, стрижки, наращивание волос и ногтей, ресниц. Также удачными окажутся ароматерапия и можно побаловать кожу косметическими новинками.

7 апреля

Ночное светило переходит в знак зодиака Весы. Этот день отлично подходит для проведения ритуалов красоты. Также можно посетить еще и стоматолога. Полезными окажутся массаж тела, а также гимнастика глаз.

8 апреля

В этот день состоится полнолуние. И 8 апреля отлично подходит для процедур с волосами. Если, например, покрасить локоны, то они на долгое время сохранят свой цвет. Также полезными окажутся маски для волос. А вот кожей заниматься не стоит. Она может быть раздражена.

9 апреля

Ночное светило переходит в созвездие Скорпион. В этот день рекомендуется массаж всего тела. А вот водные процедуры следует уменьшить. Даже вместо умывания лучше просто протереть лицо полотенцем и лосьоном.

10-13 апреля

В день 10 апреля Луна будет находиться в Стрельце, поэтому можно проводить антицеллюлитный массаж. Особенно полезными окажутся домашние – с кофе, морской солью, красным перцем. А вот операции на бедрах запрещены. Пользоваться разрешается только натуральной косметикой. 11 и 12 апреля Луна начинает убывать. И в этот период стоит избавляться от изъянов на теле. Полезными будут пилинги, а также диеты.

Лунный гороскоп укажет на удачные и неудачные дни для красоты



13-14 апреляНочное светило будет в знаке зодиака Козерог. Ни о каких пластических операциях даже речи быть не может. А вот от наростов в виде натоптышей, а также от пятен стоит избавляться. В эти дни полезными будут маски для питания и увлажнения кожи. Также можно делать маникюр и педикюр.

15-16 апреля

Полезным в эти дни окажется массаж рук и ног. Ночное светило находится в знаке зодиака Водолей и растет. День подходит для посещения стоматолога. В качестве домашних масок рекомендуется использовать апельсины, а также лимоны.

17-19 апреля



Ночное светило будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Ни о каких косметических процедурах и тем более пластике не стоит даже и думать. А чистку кожи можно проводить только у специалиста. Рекомендуется распарить ноги и провести массаж при помощи масел.

20-21 апреля

Ночное светило в знаке Овна. Никаких операций на голове проводить нельзя в этот день. Также запрещено делать пирсинг в ушах, области головы, красить волосы, наращивать ресницы и локоны. И даже массаж головы запрещен.

22-24 апреля

Ночное светило в знаке зодиака Телец. Рекомендуются процедуры по оздоровлению кожи и волос. Также можно красить локоны, брови и ресницы. Рекомендуются скрабы, маски для увлажнения и питания кожи. А 23 апреля будет новолуние. Можно делать эпиляцию, выщипывать волосы, а также почистить кожу при помощи морской соли.

25-27 апреля

Ночное светило в знаке зодиака Близнецы. Процедуры с руками проводить нельзя. То есть ни о каком маникюре и наращивании ногтей и думать не стоит. А вот разгрузочный день вполне можно провести. Также рекомендуется посетить бассейн. А 27 апреля Луна начинает расти. Можно делать массаж и маски для лица.

28-29 апреля

Луна будет в знаке зодиака Рак. Дни благоприятны для проведения косметических процедур. Но пластика груди противопоказана. Также нельзя делать стрижку. А вот чистка организма пройдет на ура.

30 апреля



Ночное светило будет в знаке зодиака Лев. Омолаживающие процедуры делать в этот день можно. Также полезными окажутся массажи и маски для лица.

Источник: rsute.ru