Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020

Многие представительницы прекрасного пола с успехом пользуются лунным календарём красоты и здоровья. Ведь именно он подсказывает, какие дни в апреле 2020 года больше всего подходят для маникюра, педикюра, стрижки, проведения косметических процедур или же для пластических операций.
Только благодаря лунному календарю поход к специалисту оказывается удачным. Если день удачный, то без труда можно избавиться от прыщей, пигментных пятен, морщин, складок, а также других дефектов. В нужные дни кожа будет предрасположена к очищению и преображению в лучшую сторону.
Лунный календарь красоты и здоровья подсказывает, какие дни наиболее благоприятны для косметических процедур
1 апреля
В этот день продолжается фаза молодой Луны. Ночное светило в этот день в знаке зодиака Рак. Когда Луна растет, то организм лучше усваивает те вещества, которые в него поступают. Поэтому маски, массаж, процедуры красоты могут оказаться удачными. А массаж и вовсе разгладит морщинки и складки, сделает кожу более упругой и эластичной. Кроме того, полезными будут обертывания. А для того, чтобы из организма вышли все шлаки и токсины, следует пить как можно больше воды.
2-4 апреля
Ночное светило в этот день будет находиться в знаке зодиака Лев. В этот день эффективными окажутся омолаживающие процедуры, а также пластика подбородка. Причем кремы от морщин будут давать максимальный эффект. А вот распаривания и пилинг не рекомендуются.
5-6 апреля
7 апреля
Ночное светило переходит в знак зодиака Весы. Этот день отлично подходит для проведения ритуалов красоты. Также можно посетить еще и стоматолога. Полезными окажутся массаж тела, а также гимнастика глаз.
8 апреля
В этот день состоится полнолуние. И 8 апреля отлично подходит для процедур с волосами. Если, например, покрасить локоны, то они на долгое время сохранят свой цвет. Также полезными окажутся маски для волос. А вот кожей заниматься не стоит. Она может быть раздражена.
9 апреля
Ночное светило переходит в созвездие Скорпион. В этот день рекомендуется массаж всего тела. А вот водные процедуры следует уменьшить. Даже вместо умывания лучше просто протереть лицо полотенцем и лосьоном.
10-13 апреля
В день 10 апреля Луна будет находиться в Стрельце, поэтому можно проводить антицеллюлитный массаж. Особенно полезными окажутся домашние – с кофе, морской солью, красным перцем. А вот операции на бедрах запрещены. Пользоваться разрешается только натуральной косметикой. 11 и 12 апреля Луна начинает убывать. И в этот период стоит избавляться от изъянов на теле. Полезными будут пилинги, а также диеты.
Лунный гороскоп укажет на удачные и неудачные дни для красоты
Ночное светило будет в знаке зодиака Козерог. Ни о каких пластических операциях даже речи быть не может. А вот от наростов в виде натоптышей, а также от пятен стоит избавляться. В эти дни полезными будут маски для питания и увлажнения кожи. Также можно делать маникюр и педикюр.
15-16 апреля
Полезным в эти дни окажется массаж рук и ног. Ночное светило находится в знаке зодиака Водолей и растет. День подходит для посещения стоматолога. В качестве домашних масок рекомендуется использовать апельсины, а также лимоны.
17-19 апреля
20-21 апреля
Ночное светило в знаке Овна. Никаких операций на голове проводить нельзя в этот день. Также запрещено делать пирсинг в ушах, области головы, красить волосы, наращивать ресницы и локоны. И даже массаж головы запрещен.
22-24 апреля
Ночное светило в знаке зодиака Телец. Рекомендуются процедуры по оздоровлению кожи и волос. Также можно красить локоны, брови и ресницы. Рекомендуются скрабы, маски для увлажнения и питания кожи. А 23 апреля будет новолуние. Можно делать эпиляцию, выщипывать волосы, а также почистить кожу при помощи морской соли.
25-27 апреля
Ночное светило в знаке зодиака Близнецы. Процедуры с руками проводить нельзя. То есть ни о каком маникюре и наращивании ногтей и думать не стоит. А вот разгрузочный день вполне можно провести. Также рекомендуется посетить бассейн. А 27 апреля Луна начинает расти. Можно делать массаж и маски для лица.
28-29 апреля
Луна будет в знаке зодиака Рак. Дни благоприятны для проведения косметических процедур. Но пластика груди противопоказана. Также нельзя делать стрижку. А вот чистка организма пройдет на ура.
30 апреля
Источник: rsute.ru