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По телефону помогут оплатить коммуналку онлайн пенсионерам на самоизоляции в Бердске

19:00 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Когда нельзя выходить из дома, чтобы дойти до кассы и заплатить за услуги ЖКХ, коммунальщики все равно должны собирать деньги с населения. В городе расширяют систему онлайн-касс. Власть просит молодых научить пожилых родственников пользоваться сервисами. Телефоны для подсказок.

По телефону помогут оплатить коммуналку онлайн пенсионерам на самоизоляции в Бердске
Вице-мэр Владимир Захаров призвал пенсионеров учиться платить за услуги ЖКХ в режиме онлайн

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров, курирующий работу ЖКХ, заверил, что все коммунальные услуги в условиях пандемии коронавируса, несмотря на жесткий карантинный режим до 5 апреля, будут предоставляться бердчанам в полном объеме и без перебоев.
— УК будут предоставлять услуги по обслуживанию домов. Хотя офисы управляющих компаний работать не будут, их закрыли. Встает вопрос об оплате услуг ЖКХ. Глава поставил задачу организовать возможность оплаты услуг через онлайн-кассы, — заявил Захаров на брифинге 31 марта.

В Бердске существует 10 компаний, которые обслуживают лицевые счета. Самая крупная из них — Комбинат бытовых услуг и Расчетно-кассовый центр.

— Самый большой процент обслуживания онлайн имеют компания «Кристалл» — 49 и компания «Город» — 52. Наибольшее число прямых договоров у КБУ — у них 31%. 27 тыс. лицевых счетов обслуживает РКЦ — у них 26% онлайн. Сейчас мы прорабатываем схему, как довести нашим гражданам до сознания оплату через онлайн-кассы. В каждой компании будет создан колл-центр с определенным номером телефона. Человек должен дозвониться до компании и сказать: «Я хочу оплатить, но не знаю, как». Специалист сможет объяснить, как это сделать. Рекомендуем эти звонки делать возрастным людям. Предлагаем подрастающему поколению оказать помощь своим пожилым родственникам — поучаствовать в этом ликбезе.

По словам Захарова, стоит задача максимально увеличить процент собираемости платежей за услуги ЖКХ в режиме онлайн. Сейчас он составляет в среднем по Бердску 30%. Это мало, считает вице-мэр:
— Поставлена задача увеличить собираемость платежей через онлайн-кассы за месяц до 60-70%. Это важно, потому что коммунальные услуги должны быть оплачены. Мы получаем газ, уголь — за эти ресурсы тоже платят. И система жизнеобеспечения должна работать, финансовые потоки должны быть направлены в нужное русло. Поэтому человек звонит, например, в РКЦ, а специалист объясняет, какие действия нужно совершить для оплаты услуг в режиме онлайн.

КБУ направит работу с населением по квитанциям через Почту России — на обратной стороне письма будет опубликован механизм оплаты услуг ЖКХ посредством онлайн-касс. Кроме того, КБУ прорабатывает схему работы по 40 тыс. лицевых счетов через СМС- сообщения своим абонентам.
— Оплата коммунальных услуг является важной составляющей. Надеемся, что за эту неделю финансовые потоки не иссякнут.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил прозондировать вопрос открытия мобильных онлайн-касс на территории города. Но эта идея не должна входить в противоречие с постановлением губернатора о жестких ограничениях. Под угрозу нельзя поставить как сотрудников КБУ, так и и население.

Телефоны служб, обеспечивающих организацию внесения платы населением за жилищно-коммунальные услуги через электронные системы (онлайн-сервисы)

ЗАО ГК «Вымпел Сервис», ООО УК «Монолит», ООО «ЖЭУ Вымпел», ООО УК «Вымпел+», МУП «УК ЖКХ», ООО УК «СКС»
ООО УК «ЖилКомСервис» — 5-44-45, 5-04-00, 5-08-63
ООО УК «Уют» — 8-913-470-30-03

ООО ПО «Кристалл»,  ООО «Белокаменный» — 6-11-12
ООО «УК Альтернатива» — 8-913-939-71-61
ООО УК «Вербена» — 8-913-783-73-30
ООО УК «Гурман», ООО УК «Прогресс» — 2-57-00
ООО УК «Сибирский Стандарт» — 8-913-948-48-11
ООО «Ясная Поляна» — 3-31-50
ООО УК «ТемпСервис» — 8(383)286-06-35
ООО «Лига» — 8-913-472-72-80
ООО УК «Город» — 8-913-895-44-77
ООО УК «Маг-Сервис» — 8-913-790-55-45
ООО Эксплуатация Управления Старт — 8-913-383-70-11
ООО УК «Жилищник» — 8-903-905-11-51
МУП «КБУ» (коммунальные услуги) — 5-61-57 (многоканальный)

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От редакции

Как вы платите за услуги ЖКХ?

Аноним, 01 апреля 2020 19:38
Глупый Захаров, если они не оплачивали, значит нет карт.
Карту где они получат и когда?
Аноним, 01 апреля 2020 20:16
На этой неделе никто платить и не будет... Прямо истерика какая то...

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