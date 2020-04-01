Бюджетный способ повысить потенцию без дорогостоящих синтетических препаратов

Иногда мужчины сталкиваются со сложностями с потенцией, а с возрастом, к сожалению, риск их возникновения возрастает. Но выход есть!
Капуста
Медики рассказали о неожиданных свойствах капусты. Исследования показали, что она просто незаменима для мужского здоровья. В состав овоща входит цинк, который способствует повышению выработки мужских половых гормонов, необходимых для высокого уровня тестостерона и постоянного либидо.
Также овощ:
- используется для профилактики рака простаты;
- фолиевая кислота и калий в капусте способствуют активизации работы сперматозоидов;
- наличие в составе минералов и витаминов делает капусту отличным антиоксидантом;
- клетчатка в овоще помогает очистить организм и ускорить метаболизм, что важно при лечении половых расстройств;
- одна порция цветной капусты в неделю снижает риск развития онкологических заболеваний предстательной железы на 52%, а брокколи — на 45%
- морская капуста богата йодом и является мощным афродизиаком.
Таким образом, ежедневная порция блюда, содержащего этот овощ, может с лёгкостью заменить аптечные синтетические БАДы для повышения мужской силы.
Как и все продукты, капуста имеет противопоказания:
- панкреатит;
- острое заболевание щитовидной железы;
- обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- переедание белокачанной капусты может способствовать появлению тошноты, вздутия живота и тяжести в желудке;
По данным Всемирной организации здоровья, более 150 миллионов мужчин страдают от эректильных проблем. Виной тому ускорившийся ритм жизни, наличие стрессов, переработки и недосыпание. Главный ключ к здоровой половой жизни – наладить питание, испытывать меньше стрессов и вовремя отдыхать.
Источник: zdorove.clutch.ua