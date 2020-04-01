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Здоровье / Общество

Бюджетный способ повысить потенцию без дорогостоящих синтетических препаратов

21:12 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Ежедневная порция блюда, содержащего этот овощ, может с лёгкостью заменить аптечные синтетические БАДы для повышения мужской силы.

Бюджетный способ повысить потенцию без дорогостоящих синтетических препаратов

В состав овоща входит цинк, который способствует повышению выработки мужских половых гормонов

Иногда мужчины сталкиваются со сложностями с потенцией, а с возрастом, к сожалению, риск их возникновения возрастает. Но выход есть!

 Капуста

Медики рассказали о неожиданных свойствах капусты. Исследования показали, что она просто незаменима для мужского здоровья. В состав овоща входит цинк, который способствует повышению выработки мужских половых гормонов,  необходимых для высокого уровня тестостерона и постоянного либидо.

Также овощ:

  • используется для профилактики рака простаты;
  • фолиевая кислота и калий в капусте способствуют активизации работы сперматозоидов;
  • наличие в составе минералов и витаминов делает капусту отличным антиоксидантом;
  • клетчатка в овоще помогает очистить организм и ускорить метаболизм, что важно при лечении половых расстройств;
  • одна порция цветной капусты в неделю снижает риск развития онкологических заболеваний предстательной железы на 52%, а брокколи — на 45%
  • морская капуста богата йодом и является мощным афродизиаком.
Цветная капуста
 

Таким образом, ежедневная порция блюда, содержащего этот овощ, может с лёгкостью заменить аптечные синтетические БАДы для повышения мужской силы.

Как и все продукты, капуста имеет противопоказания:

  • панкреатит;
  • острое заболевание щитовидной железы;
  • обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • желудочно-кишечные кровотечения;
  • переедание белокачанной капусты может способствовать появлению тошноты, вздутия живота и тяжести в желудке;

По данным Всемирной организации здоровья, более 150 миллионов мужчин страдают от эректильных проблем. Виной тому ускорившийся ритм жизни, наличие стрессов, переработки и недосыпание. Главный ключ к здоровой половой жизни – наладить питание, испытывать меньше стрессов и вовремя отдыхать.

Источник: zdorove.clutch.ua

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