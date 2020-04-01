Бюджетный способ повысить потенцию без дорогостоящих синтетических препаратов

Иногда мужчины сталкиваются со сложностями с потенцией, а с возрастом, к сожалению, риск их возникновения возрастает. Но выход есть!

Капуста

Медики рассказали о неожиданных свойствах капусты. Исследования показали, что она просто незаменима для мужского здоровья. В состав овоща входит цинк, который способствует повышению выработки мужских половых гормонов, необходимых для высокого уровня тестостерона и постоянного либидо.

Также овощ:

используется для профилактики рака простаты;

фолиевая кислота и калий в капусте способствуют активизации работы сперматозоидов;

наличие в составе минералов и витаминов делает капусту отличным антиоксидантом;

клетчатка в овоще помогает очистить организм и ускорить метаболизм, что важно при лечении половых расстройств;

одна порция цветной капусты в неделю снижает риск развития онкологических заболеваний предстательной железы на 52%, а брокколи — на 45%

морская капуста богата йодом и является мощным афродизиаком.

Цветная капуста

Таким образом, ежедневная порция блюда, содержащего этот овощ, может с лёгкостью заменить аптечные синтетические БАДы для повышения мужской силы.

Как и все продукты, капуста имеет противопоказания:

панкреатит;

острое заболевание щитовидной железы;

обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

желудочно-кишечные кровотечения;

переедание белокачанной капусты может способствовать появлению тошноты, вздутия живота и тяжести в желудке;

По данным Всемирной организации здоровья, более 150 миллионов мужчин страдают от эректильных проблем. Виной тому ускорившийся ритм жизни, наличие стрессов, переработки и недосыпание. Главный ключ к здоровой половой жизни – наладить питание, испытывать меньше стрессов и вовремя отдыхать.

Источник: zdorove.clutch.ua