Сергей Кравцов: Провести выпускной вечер в режиме онлайн вряд ли получится

«Мы все тоже помним наши выпускные, они помнятся на всю жизнь. Я еще раз подчеркиваю и призываю всех соблюдать режим: от этого в том числе зависят и выпускные вечера».

В этом году выпускные могут перенести

Министр просвещения России Сергей Кравцов надеется, что школьные выпускные в этом году состоятся.

Кравцов отметил, что провести выпускной вечер в режиме онлайн вряд ли получится, поскольку это прежде всего общение и определенные эмоции. Вечер является большим событием для каждого, но чтобы можно было провести праздник, все, включая учеников, должны строго следовать рекомендациям по профилактике коронавируса.

«Мы все тоже помним наши выпускные, они помнятся на всю жизнь. Я еще раз подчеркиваю и призываю всех соблюдать режим: от этого в том числе зависят и выпускные вечера», — цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что основной срок сдачи в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ) отложили до 8 июня. Сообщалось также, что досрочная сдача ЕГЭ перенесена на основной период. Также перенесли и сроки приемных экзаменов в вузах. Отмечалось, что количество бюджетных мест в этом году увеличится.

Из-за ситуации с коронавирусом российских школьников отправили на каникулы. Эксперты выражали опасения, что на дистанционном обучении не все смогут хорошо подготовиться к экзаменам.

Источник: АиФ