Площадь Горького: голубей больше, чем людей в Бердске

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома. По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 1 апреля на улицах в центре Бердска пустынно.
В городском парке людей немного. На площади Горького в теплую погоду на скейтпарке масса подростков, сегодня — никого. Возле супермаркета «Лента» также немноголюдно. Сегодня тот редкий случай, когда на площади голубей больше чем людей.
Горожане рассказывают, что стараются меньше выходить из дома.
Горожанка Лариса возвращается от стоматолога, по пути зашла в близлежащий магазин за продуктами.
Напоминаем, исключения режима самоизоляции касаются:
— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.
-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.
Проверять будет полиция. За нарушение — выпишут штраф.
Предписание не покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Запрет не действует для тех, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки.
Автор видео Елена Белоусова