Площадь Горького: голубей больше, чем людей в Бердске

На площади Горького днем людей немного

C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома. По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 1 апреля на улицах в центре Бердска пустынно.

В городском парке людей немного. На площади Горького в теплую погоду на скейтпарке масса подростков, сегодня — никого. Возле супермаркета «Лента» также немноголюдно. Сегодня тот редкий случай, когда на площади голубей больше чем людей.

Горожане рассказывают, что стараются меньше выходить из дома.



Бердчанка Нина торопится в аптеку за перчатками.Горожанка Лариса возвращается от стоматолога, по пути зашла в близлежащий магазин за продуктами.— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.-выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Наличие животного для выгула.Проверять будет полиция. За нарушение — выпишут штраф.Предписание не покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Запрет не действует для тех, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки.

Автор видео Елена Белоусова