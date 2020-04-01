Транслировать уроки для школьников по телевизору будут в Краснодарском крае

Глава региона пояснил, что не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме.

Не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме

Власти Краснодарского края приняли решение открыть трансляцию видеоуроков лучших в регионе учителей-предметников по телевидению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева.

По его словам, проект будет называться «Телешкола Кубани». Выпуски будут показывать в дневное время по краевому телеканалу «Кубань 24».

«Сразу после каникул начнем показывать уроки лучших кубанских учителей-предметников для разных классов», — рассказал Кондратьев.

Глава региона пояснил, что не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом российских школьников отправили на трёхнедельные каникулы.

Также Минпросвещения России решило перенести основной срок сдачи в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 8 июня.

Источник: АиФ