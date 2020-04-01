01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Транслировать уроки для школьников по телевизору будут в Краснодарском крае

21:26 01.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Глава региона пояснил, что не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме.

Транслировать уроки для школьников по телевизору будут в Краснодарском крае
Не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме

Власти Краснодарского края приняли решение открыть трансляцию видеоуроков лучших в регионе учителей-предметников по телевидению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева.

По его словам, проект будет называться «Телешкола Кубани». Выпуски будут показывать в дневное время по краевому телеканалу «Кубань 24».

«Сразу после каникул начнем показывать уроки лучших кубанских учителей-предметников для разных классов», — рассказал Кондратьев.

Глава региона пояснил, что не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом российских школьников отправили на трёхнедельные каникулы.

Также Минпросвещения России решило перенести основной срок сдачи в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 8 июня.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мечтали когда-нибудь учиться не отходя от дивана и телевизора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
22:21 01-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
22:08 01-04-2020
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
21:58 01-04-2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Что такое подклад и какие существуют виды порч
21:50 01-04-2020
Что такое подклад и какие существуют виды порч
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
21:45 01-04-2020
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
БердскНе стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
21:43 01-04-2020
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции? 1
21:43 01-04-2020
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
21:40 01-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
21:37 01-04-2020
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
21:35 01-04-2020
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен