Транслировать уроки для школьников по телевизору будут в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края приняли решение открыть трансляцию видеоуроков лучших в регионе учителей-предметников по телевидению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева.
По его словам, проект будет называться «Телешкола Кубани». Выпуски будут показывать в дневное время по краевому телеканалу «Кубань 24».
«Сразу после каникул начнем показывать уроки лучших кубанских учителей-предметников для разных классов», — рассказал Кондратьев.
Глава региона пояснил, что не у всех школьников сегодня есть компьютеры и доступ в интернет, зато телевизор имеется почти в каждом доме.
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом российских школьников отправили на трёхнедельные каникулы.
Также Минпросвещения России решило перенести основной срок сдачи в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 8 июня.
Источник: АиФ