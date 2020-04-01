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Пособия в 344 руб., 517 руб. и 11 698 руб. автоматически продлили до 30 сентября многодетным и малоимущим семьям Бердска и Новосибирска

17:10 01.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Изменения касаются только региональных пособий. Андрей Травников подписал распоряжение 1 апреля. Порядка 400 бердских семей не должны доказывать свой статус документами и справками ради пособия.

Пособия в 344 руб., 517 руб. и 11 698 руб. автоматически продлили до 30 сентября многодетным и малоимущим семьям Бердска и Новосибирска
Региональные пособия продлили автоматом
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Пособия в 344 руб., 517 руб. и 11 698 руб. автоматически продлили до 30 сентября многодетным и малоимущим семьям Бердска и Новосибирска

Пособия в 344 руб., 517 руб. и 11 698 руб. автоматически продлили до 30 сентября многодетным и малоимущим семьям Бердска и НовосибирскаВыплатят по 30 090 рублей на ребенка с 1 июня семьям с детьми от 3 до 8 лет в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 121 новостей

Правительство Новосибирской области одобрило комплекс дополнительных мер в связи с противодействием коронавирусу, сообщает сайт правительства региона сегодня, 1 апреля. Информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила директор центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

— Ежемесячные региональные меры социальной поддержки семьям с детьми продлеваются в беззаявительном порядке до 30 сентября 2020 года. Документ был одобрен 30 марта на заседании правительства региона под руководством губернатора Андрея Травникова, — сообщила Светлана Дмитриевна.

На заседании правительства региона был одобрен проект постановления правительства № 87-п от 1 апреля 2020 года Новосибирской области «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми». Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, предлагается установить, что в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года в беззаявительном порядке осуществляется продление на последующий период двух региональных мер социальной поддержки. Речь идет о ежемесячной выплате в размере прожиточного минимума на детей, установленного на территории Новосибирской области, а также о ежемесячном пособии на ребенка. Данные меры поддержки будут продлены автоматически.

Стоит отметить, что в регионе работают два пособия, финансируемые из областного бюджета. Это ежемесячное пособие на детей малоимущим семьям и ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума детям до трех лет многодетным семьям. Размер первого пособия — 344, 91 рубль или и 517,34 рубля. Пособие многодетным — 11 698 рублей.

— Смысл в чем. Каждое пособие оформляется на год. У кого прекращается очередное назначение с 1 апреля по 30 сентября, тем семьям выплаты мы будем продлевать в беззаявительном характере. Приходить к нам не надо. Если кончается оно 15 апреля, например, мы все продлим автоматически, — заявила Светлана Дмитриевна.

При этом акцентируется, что семьям не нужно собирать справки о доходах и документы, чтобы получить пособие. Это правило коснется, по предварительной оценке, около 400 семей Бердска. Всего же в Бердске региональные пособия получают 4000 семей.

Напоминаем, в связи с введением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности Центр социальной поддержки населения города Бердска вводит временное ограничение личного приема граждан. В связи с этим:
— за консультациями, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, обращаться только по телефонам:

5-61-24 — пособия семьям с детьми;
5-60-94 — назначение и выплата субсидий;
5-61-54 — компенсация расходов на оплату ЖКУ;
5-61-24 – социальная доплата к пенсии;
5-61-04 – выплаты донорам, многодетным семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация за детсад,;
5-60-51 – общий по любым вопросам;
Прием документов на выплаты и пособия будет осуществляться преимущественно по предварительной записи или через личный кабинет на едином портале Госуслуг.

Для предварительной записи на прием можно воспользоваться любым из вышеуказанных телефонов.
— Просим направлять личные обращения в письменном виде по почтовому адресу:633004, г.Бердск, ул.Кирова, д.2/1. И ознакомиться с дополнительной информацией о мерах профилактики коронавируса, размещенной на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области: https://zdrav.nso.ru/, — попросила Светлана Казакова.

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