До 10 августа смогут подавать документы в вузы на бюджетные места абитуриенты в 2020 году

Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты.

Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты

Сроки вступительных испытаний и приемные кампании в вузы будут сдвинуты, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году.

Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, сообщил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», — сказал он в эфире Первого канала, добавив, что первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая — 24 августа.

Ранее Фальков в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» заявил, что сроки приемной кампании в вузы будут перенесены, при этом в министерстве надеются начать новый учебный год традиционно 1 сентября.

Источник: ТАСС