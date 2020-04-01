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Здоровье / Общество

Разрешить временное производство медицинских масок и антисептиков без лицензии предлагает Валентина Матвиенко

21:15 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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«Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, которые нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — добавила спикер.

Разрешить временное производство медицинских масок и антисептиков без лицензии предлагает Валентина Матвиенко
Для того чтобы производить маски, нужно иметь лицензию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Разрешить временное производство медицинских масок и антисептиков без лицензии предлагает Валентина Матвиенко

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Спикер Совета Федерации привела пример с парфюмерными предприятиями, которые могли бы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии. Об этом она сказала во вторник на заседании палаты.

«Для того чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. Послушайте, дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры. Можно на этот период оперативно принять решение и снять [требование] о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться?» — сказала Матвиенко.

«Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, которые нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — добавила спикер.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС

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