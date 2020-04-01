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Вести дневник на портале Госуслуг обяжут россиян на карантине из-за коронавируса

17:45 01.04.2020 Фото: скриншот сайта
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Пока речь идет о тех, кто приезжает из-за границы и обязан самоизолироваться на две недели.

Вести дневник на портале Госуслуг обяжут россиян на карантине из за коронавируса
Госуслуги станут сервисом блогов

Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

В дневнике они будут писать о самочувствии и подтверждать, что остаются дома. Это будет одна из мер по борьбе с распространением инфекции и по исключению новых случаев завозного коронавируса.

«Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа», — отметил Мишустин.

Поручения по этим мерам были даны в понедельник после заседания президиума координационного совета.

«В частности, о создании системы, которая сейчас Минкомсвязь активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию. Через портал «Госуслуг» до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения. В том числе, об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут проинформированы при регистрации на рейс или через SMS по факту прибытия в Россию», — рассказал премьер.

«Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И, в случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Москвы собираются следить за соблюдением карантина и самоизоляции в том числе с помощью системы распознания лиц и сети видеокамер слежения. Право на выход из дома будет обеспечивать QR-код, который москвичи скоро смогут получить через интернет.

В Татарстане право на выход будут давать через SMS. Жители республики должны будут зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить SMS-сообщение на короткий номер 2590, указав адрес регистрации, место проживания, имя и номер паспорта. Во втором сообщении они должны указать цель выхода из дома. Разрешение им обещают прислать в ответной смс-ке с уникальным кодом и сроком действия.

В Якутии глава республики Айсен Николаев решил, что внедрять системы слежения не имеет смысла с учетом небольшой численности населения. Поэтому за изоляцией граждан будут следить соцслужбы и работодатели, в том числе через видеозвонки.

Источник: Интерфакс

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