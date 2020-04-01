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Недвижимость / Общество

Под 2% годовых предлагает выдавать ипотеку на первичное жилье «Деловая Россия»

21:20 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Реализацию программы предлагается начать со второго квартала текущего года, в случае, если первоначальный взнос составил не менее 20% от суммы жилья.

Под 2% годовых предлагает выдавать ипотеку на первичное жилье Деловая Россия
Заемщик должен оплачивать за счет собственных средств не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья

Организация предлагает осуществить это с помощью государственного субсидирования ставок.
Общественная организация крупного и среднего бизнеса «Деловая Россия» предложила ввести программу ипотечного кредитования на первичное жилье под 2% годовых с помощью государственного субсидирования ставок. Реализацию программы предлагается начать со второго квартала текущего года, в случае, если первоначальный взнос составил не менее 20% от суммы жилья.

Соответствующее письмо председателя бизнес-объединения Алексея Репика, направленное в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина 30 марта, есть в распоряжении ТАСС.

«По принципу программы «Дальневосточная ипотека» реализовать программу льготного ипотечного кредитования (государственное субсидирование ипотечной ставки на всей территории РФ до уровня 2% годовых с ограничением комиссии банков-операторов также 2%). Распространить программу на ипотечные кредиты, выданные физическим лицам во втором квартале 2020 года на приобретение жилья на первичном рынке — на этапе строительства. При этом заемщик должен оплачивать за счет собственных средств не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья», — говорится в письме.

Источник: ТАСС

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