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На «удаленку» из-за коронавируса в стране ушел президент Владимир Путин

18:15 01.04.2020 Фото: kremlin.ru
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Это будет первое совещание с министрами в дистанционном формате.

На удаленку из за коронавируса в стране ушел президент Владимир Путин
Путин полностью ушел на удаленку

Владимир Путин 1 апреля проведет совещание с министрами по вопросам развития агропромышленного комплекса. Это будет первое совещание такого рода в дистанционном формате, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что телеконференция будет проходить в открытом формате. «Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите «двадцатки», — отметил представитель главы государства. Однако Песков не согласился с тем, что президенту нужно продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции. «Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные», — подчеркнул он.

Песков ответил на вопрос о том, какие меры будут приняты после того, как выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке, встречавший президента, мэра Сергея Собянина и других высокопоставленных чиновников, включая самого пресс-секретаря Путина, заражен коронавирусом. «Дело в том, что все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, в том числе ваш покорный слуга», — сообщил Песков.

«Давайте все пожелаем доктору выздоровления, ему наши общие аплодисменты», — добавил он.

Первый в истории онлайн-саммит лидеров стран G20 прошел 26 марта. Его организовали в срочном порядке после предложения Саудовской Аравии координировать усилия по борьбе с распространением коронавируса. Путин принимал участие в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево.

Источник: РБК

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