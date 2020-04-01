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Наивные волонтеры покупают еду и оплачивают интернет телефонным мошенникам в Бердске

18:30 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Обманщики пользуются карантинным режимом в пандемию COVID-19 и выманивают деньги. Волонтер предупреждает не терять бдительности и не переводить деньги. 2000 рублей за продукты магазин ему вернул.

Наивные волонтеры покупают еду и оплачивают интернет телефонным мошенникам в Бердске
Мошеннический телефон есть в «черном списке» Сбербанка

С новым видом мошенничества столкнулись жители Бердска после объявления режима строгой самоизоляции. Андрей на собственной машине выполняет мелкие поручения. А на время карантина решил взяться за доставку продуктов как волонтер. Первый (и пока последний) заказ он получил вечером 31 марта.

— Позвонил человек лет 40-50 и попросил привезти продукты. Сказал, что сидит дома на самоизоляции. Когда я уже закупился в магазине, он попросил оплатить ему интернет. Мы с женой положили крохотную пробную сумму — рублей 10. И через пару минут раздается звонок из Сбербанка. Сказали, что номер, на который вы кладете деньги, мошеннический, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей.

И после этого заказчик исчез — «не абонент». Купленные почти на 2000 рублей продукты удалось вернуть — магазин отнесся с пониманием, деньги отдали. Самоизолированный заказывал конфеты, мандарины, соки.

— Я хочу предостеречь тех, кто оказывает подобные услуги от мошенников. Как только вас просят положить деньги на телефон, заплатить за интернет, сразу насторожитесь. Это сигнал к тому, что вам звонит мошенник, — предупредил Андрей. — Голос у заказчика был очень спокойный, вкрадчивый. Привезти продукты я ему должен был в дом №15 на ул. Ленина, где аптека. Это адрес реальный.

По словам Андрея, заказчик сообщил, что до сих пор продуктами его снабжала студентка, но она, дескать, приболела. И нашел нового волонтера по объявлению.
— У меня есть основная работа. Но в карантин я решил помочь тем, кто нуждается в помощи и не может выйти из дома даже за продуктами. Но первый опыт оказался неудачным — попался мошенник, — сообщил Андрей, поделившись с «Курьер. Среда. Бердск» номером телефона обманщика, который представился Сергеем.

Поскольку затраченные на покупки деньги удалось вернуть, Андрей не стал обращаться в полицию. Он хочет предостеречь других сердобольных людей от опрометчивых поступков, которые могут серьезно ударить по семейному бюджету.

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