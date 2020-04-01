Заразился COVID-19 десятый человек в Новосибирской области. Девушка путешествовала по Италии и Нидерландам с другом

Они вернулись через Москву рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта. С ними летели 169 пассажиров, в том числе 78 новосибирцев. Их сейчас разыскивают полиция и Роспотребнадзор.

Еще один пациент с коронавирусом выявлен в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10.00 среды, 1 апреля, в Новосибирской области зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19.

Пациентка с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву. Рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта. После возвращения находились вдвоем на самоизоляции под медицинским наблюдением. 27 марта с легкими симптомами ОРВИ девушку доставили в инфекционную больницу, взяли пробы на COVID-19. После чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Температуры у пациентки не было, режим она добросовестно соблюдала. Накануне, после получения положительного результата скринингового исследования, пациентку поместили в стационар. Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция».

Таким образом, количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в Новосибирской области достигло десяти.

Анализы друга пациентки в настоящий момент отрицательные. Всего рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта летели 169 пассажиров. Жителей Новосибирской области из них – 78. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящий момент связываются с ними, чтобы установить медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.