267 москвичей заболели коронавирусом за сутки. Всего у 1880 подтвержден CОVID-19

Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей.

Старики входят в группу риска по заболеванию коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве на 1 апреля зафиксировано 1880 случаев коронавируса.

Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 30 марта все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Такие же меры ввели в Подмосковье. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);



— если нужно вынести мусор.