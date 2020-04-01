01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

267 москвичей заболели коронавирусом за сутки. Всего у 1880 подтвержден CОVID-19

19:15 01.04.2020 Фото: Википедии
0

Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей.

267 москвичей заболели коронавирусом за сутки. Всего у 1880 подтвержден CОVID 19
Старики входят в группу риска по заболеванию коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
267 москвичей заболели коронавирусом за сутки. Всего у 1880 подтвержден CОVID 19

Закрыть движение всего общественного транспорта на период карантина в Бердске хочет вице-мэр ЗахаровСо справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справкиЕщё 328 новостей

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве на 1 апреля зафиксировано 1880 случаев коронавируса.

Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 30 марта все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Такие же меры ввели в Подмосковье. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:
— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

— если нужно вынести мусор.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши старики сидят дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Завели уголовное дело на кальянную "Феромон" за обслуживание клиентов в запрещенное карантином время в Петербурге
20:15 01-04-2020
Завели уголовное дело на кальянную
БердскЗакрыть движение всего общественного транспорта на период карантина в Бердске хочет вице-мэр Захаров
20:04 01-04-2020
Закрыть движение всего общественного транспорта на период карантина в Бердске хочет вице-мэр Захаров
Путин впервые проведет дистанционное совещание с кабмином
20:00 01-04-2020
Путин впервые проведет дистанционное совещание с кабмином
Кредитные каникулы на полгода объявила для граждан и бизнеса Госдума
19:45 01-04-2020
Кредитные каникулы на полгода объявила для граждан и бизнеса Госдума
БердскСо справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справки
19:30 01-04-2020
Со справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справки
267 москвичей заболели коронавирусом за сутки. Всего у 1880 подтвержден CОVID-19
19:15 01-04-2020
267 москвичей заболели коронавирусом за сутки. Всего у 1880 подтвержден CОVID-19
Заразился COVID-19 десятый человек в Новосибирской области. Девушка путешествовала по Италии и Нидерландам с другом 2
19:05 01-04-2020
Заразился COVID-19 десятый человек в Новосибирской области. Девушка путешествовала по Италии и Нидерландам с другом
БердскПо телефону помогут оплатить коммуналку онлайн пенсионерам на самоизоляции в Бердске 2
19:00 01-04-2020
По телефону помогут оплатить коммуналку онлайн пенсионерам на самоизоляции в Бердске
БердскЕсли гиперактивность направить в правильное русло, из ребенка можно вырастить гения, заявила педагог из Бердска
19:00 01-04-2020
Если гиперактивность направить в правильное русло, из ребенка можно вырастить гения, заявила педагог из Бердска
БердскПосмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков
19:00 01-04-2020
Посмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр Быков