Со справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справки

Пенсионеры и те, на кого распространяется карантин по коронавирусу, должны сидеть дома. И выходить только в магазин за продуктами, в аптеку, больницу или погулять с собакой. строгий режим самоизоляции установлен до 24 часов 5 апреля.

Образец справки. Такую выдали вице-мэру Бердска по городскому хозяйству Владимиру Захарову

Комбинат бытовых услуг, отвечающий за котельные и водоснабжение в Бердске, Центр муниципальных услуг, следящий за чистотой на улицах и содержанием дорог, управляющие компании и другие организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, работают в непрерывном режиме. Они закрыли личный прием граждан, чтобы минимизировать контакты людей. Но остановить работу не могут. Перемещаться по улице в условиях жесткой самоизоляции сотрудники этих предприятий, как и других, имеющих непрерывное производства, с вечера 31 марта могут только при наличии справки, подписанной работодателем. Об этом накануне сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Справку необходимо предъявлять вместе с паспортом. Я необходимую справку уже получил. С ней я могу передвигаться по улицам Бердска. Это введено в связи с постановлением губернатора о введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса в Новосибирской области на период с 20 часов 31 марта до 24 часов 5 апреля. Форму справки утверждает работодатель. Передвигаться по улицам могут только те люди, присутствие которых необходимо на работе. Те, на которых распространяется карантин и пенсионеры должны находиться дома. Они не имеют право ходить по улицам. С 8 утра до 8 вечера можно выходить только по необходимости — купить еды, выгулять собаку или попасть к врачу, — сообщил Владимир Захаров, не став называть запреты комендантским часом.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас работать должны только больницы, аптеки и продающие товары первой необходимости — более 20 позиций, а также те предприятия, которые выпускают медицинскую продукцию и продукты питания:



— Остальные должны закрыться. Если они не закрылись, то к ним принимаются все, установленные законом действия для побуждения их к закрытию. Это беседа, административные дела и так далее. Но, думаю, что все понимают, что ожидаемо введены более жесткие меры правительством Новосибирской области. Они, на мой взгляд, рождены не на пустом месте. Действительно, ситуация с коронавирусом в мире тяжелая и в России она тоже достаточно непростая.

Владимир Николаевич продемонстрировал свою справку, с которой передвигается по городу, стараясь минимизировать личные контакты.