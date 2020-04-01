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Кредитные каникулы на полгода объявила для граждан и бизнеса Госдума

19:45 01.04.2020 Фото: ГД
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Заемщики могут обратиться в банк с требованием установить кредитные каникулы, если у них доходы за предшествующий месяц снизились на 30 и более процентов по сравнению с предыдущим годом. Срок обращения — не позднее 30 сентября 2020-го.

Кредитные каникулы на полгода объявила для граждан и бизнеса Госдума
Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с поручением президента РФ. Документ был оформлен как поправки ко второму чтению к законопроекту о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП.

В соответствии с принятыми нормами, заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если у соответствующих заемщиков доходы за предшествующий месяц снизились на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться с этим в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.

Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов, а заемщик может представить эти документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. «То есть, если он (заемщик) находится на карантине, у него есть 90 дней, чтобы эти документы представить», — отмечал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если же документы не будут представлены в течение 90 дней, то вступает в силу договор, который действовал до предоставления кредитных каникул. Кредитная организация должна рассмотреть соответствующее обращение заемщика в течение пяти дней, при этом заемщик может обратиться в кредитную организацию как способами, которые уже прописаны в договоре кредита (займа), так и по телефону.

В требовании заемщика может предусматриваться приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей в течение льготного периода (срока, определенного заемщиком). В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за просрочку уплаты основного долга или процентов, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору и обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства по соответствующему кредитному договору, а также обращение с требованием к поручителю (гаранту). Суммы процентов, неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий кредитного договора, не уплаченные заемщиком до установления льготного периода, фиксируются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством.

После установления льготного периода приостанавливается предоставление кредитором денежных средств заемщику на весь срок действия льготного периода. При этом у заемщика будет право в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие льготного периода.

Закон также предоставляет возможность кредитных каникул для субъектов МСП из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Список этих отраслей представит правительство. Для субъектов МСП дата начала льготного периода не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования, передает ТАСС.

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