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Закрыть движение всего общественного транспорта на период карантина в Бердске хочет вице-мэр Захаров

20:04 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Пассажиропоток сократился после объявления самоизоляции на 50%. Следом снизили число маршруток и автобусов, выходящих на линию. Но чиновник уверен, что общественный транспорт является источником распространения коронавируса, несмотря на дезинфекцию.

Закрыть движение всего общественного транспорта на период карантина в Бердске хочет вице мэр Захаров
Вице-мэр Владимир Захаров контролирует работу транспорта в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закрыть движение всего общественного транспорта на период карантина в Бердске хочет вице мэр Захаров

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Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству на брифинге 31 марта особо остановился на работе общественного транспорта. Он заявил, что придерживается идеи вообще запретить ходить по городу муниципальным автобусам и частным маршруткам в период строгого режима самоизоляции, объявленного до 5 апреля включительно.

Ежедневно на улицы Бердска выходит 24 муниципальных автобуса и 130 маршруток частных перевозчиков. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение с 1 апреля перевести общественный транспорт на режим работы «воскресного дня», заявил Владимир Захаров.
— Теперь у нас будет работать 16 автобусов и 80 «Газелей». Хочу сказать, что время движения маршруток синхронизировано с движением электропоездов через станцию Бердск. Электрички уже работают в режиме выходного дня, — прокомментировал замглавы Бердска, подчеркнув, что маршрут №6 «Торговый центр – пос. Вега» работает по графику субботы.

По его словам, бердская власть получила письмо из регионального минтранса с предложением прекратить межмуниципальное транспортное сообщение.
— У нас внутренние маршруты пока будут работать в режиме «выходного дня». Дальнейшую работу общественного транспорта будем смотреть, исходя из ситуации в Бердске.

Кроме того, как сообщил Захаров, прекращается движение общественного транспорта из Бердска в другие города — Новосибирск и Искитим, например.
— Дороги не закрывают. Но будет ходить только транспорт служб, которые имеют на это право, например, везут неотложные грузы, продукты, — отметил Захаров, но затруднился сказать, с какого дня введут подобные ограничения. — Но более жесткие меры прорабатываются.

В Бердске нет межмуниципальных маршрутов. Пригородные перевозки относятся к ведению областного правительства. Оно и должно принять меры по прекращению движения междугородного общественного транспорта.

По оценке Захарова, пассажиропоток в Бердске снизился на 50%. Он считает, что этого мало. Должно ездить меньше пассажиров:
— Будем еще предпринимать меры для снижения. Я сторонник того, чтобы вообще прекратить движение муниципального транспорта. На мой взгляд, нужно учитывать состояние водителей, через которых проходят десятки людей, берутся за поручни, передают деньги. Мы дали указание каждый час протирать салоны автобусов на основе хлора, — высказался Захаром.

По его мнению, предприятия с непрерывным производством должны сами организовать доставку сотрудников: это может быть аренда автобуса, перевозка по методу «попутчик», когда на частных машинах работников перевозят и коллег.
— Я знаю предприятия в Бердске, где сотрудникам вообще запретили пользоваться общественным транспортом. Хотя у нас есть отдаленные районы. Но карантин распространяется на всех. Город у нас небольшой, обойти его можно за 30 минут. Сложнее жителям микрорайона Раздольного, где нехватка магазинов и аптек. Но для них можно пустить один автобус до Черемушек раз в день. Все решаемо, — отметил Владимир Захаров.

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