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Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112

21:43 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заявил, что все факты проверят. Он советует по возможности «пересидеть карантин на даче — там наиболее безопасно». Не стоит в эти дни ехать на СТО за автомобилем.

Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Полицейские проверяют все факты нарушения карантина
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112

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Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров акцентировал внимание на том, что сейчас, в период режима самоизоляции, который введен с 31 марта по 5 апреля включительно, работать должны только больницы, аптеки и магазины, продающие товары первой необходимости — более 20 позиций, а также те предприятия, которые выпускают медицинскую продукцию и продукты питания.

— Остальные должны закрыться. Если они не закрылись, то к ним принимаются все, установленные законом действия для побуждения их к закрытию. Это беседа, административные дела и так далее. Но, думаю, что все понимают, что ожидаемо введены более жесткие меры правительством Новосибирской области. Они, на мой взгляд, рождены не на пустом месте. Действительно, ситуация с коронавирусом в мире тяжелая и в России она тоже достаточно непростая, — оценил Захаров.

Нарушители, по его словам, есть всегда.

— Я не призываю граждан… (стучать, помогли журналисты во время паузы — прим. ред.) информировать друг о друге. Но если вы заподозрили нарушения режима самоизоляции, звоните по номеру 112. Это телефон единой диспетчерской службы города. Все случаи будут проверять. Я еще раз прошу бердчан во время карантина не выходить на улицу. Бердск — город маленький и сразу становится известно, когда машины приходят забирать с СТО. Делать этого не надо. Если есть возможность, пересидите на даче — там наиболее безопасно, — порекомендовал Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 1 апреля жители Микрорайона вышли на улицу жарить шашлыки, что недопустимо при карантинном режиме. Полиция разбирается.

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