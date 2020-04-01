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Два трупа нашли спасатели во вскрытой квартире на ул. К. Маркса в Бердске

21:28 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соседи почувствовали запах разлагающихся тел еще несколько дней назад, но в полицию обратились 1 апреля. Погибшими оказались мужчины в возрасте около 40 лет, один из которых — хозяин квартиры.

Два трупа нашли спасатели во вскрытой квартире на ул. К. Маркса в Бердске
Спасатели помогли полицейским попасть в квартиру

Трупы двух мужчин нашил днем 1 апреля в одном из многоквартирных домов на ул. К. Маркса в Бердске. Информацию подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный Бердского поисково-спасательного отряда.

По информации из отдела МВД по Бердску, жители дома сообщили, что не видела соседа, который был любителем выпить и водил шумные компании, несколько дней, а позже в подъезде появился трупный запах. Это и стало поводом для обращения в полицию.

Стражи порядка обратились за помощью для вскрытия двери в «нехорошую квартиру» в бердским спасателям.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего — от чего и когда скончались мужчины, есть ли в их смерти криминальный след.

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