01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

На 500 рублей оштрафовали за нарушение карантина приехавшего из Казахстана жителя Бердска

21:26 01.04.2020 Фото: pexeles.com
0

31 марта он покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица.

На 500 рублей оштрафовали за нарушение карантина приехавшего из Казахстана жителя Бердска
Суд вынес постановление в отношении гражданина, нарушившего самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На 500 рублей оштрафовали за нарушение карантина приехавшего из Казахстана жителя Бердска

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреляПоместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в НовосибирскЕщё 336 новостей

1 апреля мировым судьей 5-го судебного участка судебного района города Бердска рассмотрены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)) в отношении гражданина, сообщает пресс-служба суда.

21 марта гражданин Г. прибыл из Казахстана и с этого времени должен был находиться в режиме изоляции в домашних условиях по месту жительства в Бердске сроком 14 дней в связи с пандемией коронавируса.

31 марта он покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица.

Суд вынес постановление о признании гражданина Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде наложения административного штрафа в сумме 500 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем нарушал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
22:21 01-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
22:08 01-04-2020
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
21:58 01-04-2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Что такое подклад и какие существуют виды порч
21:50 01-04-2020
Что такое подклад и какие существуют виды порч
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
21:45 01-04-2020
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
БердскНе стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
21:43 01-04-2020
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции? 1
21:43 01-04-2020
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
21:40 01-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
21:37 01-04-2020
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
21:35 01-04-2020
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен