На 500 рублей оштрафовали за нарушение карантина приехавшего из Казахстана жителя Бердска

31 марта он покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица.

Суд вынес постановление в отношении гражданина, нарушившего самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса

1 апреля мировым судьей 5-го судебного участка судебного района города Бердска рассмотрены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)) в отношении гражданина, сообщает пресс-служба суда.

21 марта гражданин Г. прибыл из Казахстана и с этого времени должен был находиться в режиме изоляции в домашних условиях по месту жительства в Бердске сроком 14 дней в связи с пандемией коронавируса.

31 марта он покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица.

Суд вынес постановление о признании гражданина Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде наложения административного штрафа в сумме 500 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.