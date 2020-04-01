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Секс с СOVID-19: передается половым путем коронавирус, заявил Минздрав

21:34 01.04.2020
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Опасный для человека вид коронавируса не поражает домашних животных. Также и от них нельзя заразиться коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Животные заражаются другими видами коронавируса, которые не опасны для человека.

Секс с СOVID 19: передается половым путем коронавирус, заявил Минздрав
Коронавирус передается половым путем
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Секс с СOVID 19: передается половым путем коронавирус, заявил Минздрав

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Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным, пишет РГ.

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По совам Пушкаря, опасны любые контакты, не зря же медики рекомендуют людям держаться друг от друга на расстоянии. Главный путь распространения вируса — воздушно-капельным путем. То есть он может попадать на кожу, если рядом кто-то кашляет и чихает. Также вирус передается через предметы, на которых способен жить до нескольких суток. Например, на бумаге вирус живет до трех суток, а на пластиковых банковских картах — до девяти суток. На медицинских масках способен сохраняться до недели.

Опасный для человека вид коронавируса не поражает домашних животных. Также и от них нельзя заразиться коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Животные заражаются другими видами коронавируса, которые не опасны для человека.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в метр и не трогать лицо руками.

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