01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск

21:58 01.04.2020 Фото: Nso.ru
0

Вернувшихся с заграничного отдыха прямым рейсом из Бангкока 1 апреля направили в пансионаты «Лунный камень» и «Обские зори». Там им придется провести 14 дней.

Поместили в обсерватор с подозрением на COVID 19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместили в COVID-обсерватор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID 19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреляПоместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в НовосибирскЕщё 336 новостей

Туристов, вернувшихся с заграничного отдыха, поместили на карантин, рассказали в региональном оперштабе вечером сегодня, 1 апреля.

По данным властей, 190 пассажиров рейса, которые прибыли в «Толмачёво» прямым рейсом из аэропорта Бангкока, размещены на карантин на территории двух оздоровительных центров.

Оба этих учреждения названы в тексте сообщения – это «Лунный камень» и «Обские зори». Помимо жителей областного центра, под карантин попали и пассажиры борта, проживающие в других регионах России. Там им придётся провести две недели.

— Для всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в аэропорт «Толмачёво», — сообщили в оперативном центре.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одна из бердских здравниц тоже предусмотрена для размещения заразившихся коронавирусом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Туристов нужно изолировать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
22:21 01-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
22:08 01-04-2020
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
21:58 01-04-2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Что такое подклад и какие существуют виды порч
21:50 01-04-2020
Что такое подклад и какие существуют виды порч
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
21:45 01-04-2020
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
БердскНе стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
21:43 01-04-2020
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции? 1
21:43 01-04-2020
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
21:40 01-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
21:37 01-04-2020
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
21:35 01-04-2020
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен