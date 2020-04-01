Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск

Вернувшихся с заграничного отдыха прямым рейсом из Бангкока 1 апреля направили в пансионаты «Лунный камень» и «Обские зори». Там им придется провести 14 дней.

Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместили в COVID-обсерватор

Туристов, вернувшихся с заграничного отдыха, поместили на карантин, рассказали в региональном оперштабе вечером сегодня, 1 апреля.

По данным властей, 190 пассажиров рейса, которые прибыли в «Толмачёво» прямым рейсом из аэропорта Бангкока, размещены на карантин на территории двух оздоровительных центров.

Оба этих учреждения названы в тексте сообщения – это «Лунный камень» и «Обские зори». Помимо жителей областного центра, под карантин попали и пассажиры борта, проживающие в других регионах России. Там им придётся провести две недели.

— Для всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в аэропорт «Толмачёво», — сообщили в оперативном центре.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одна из бердских здравниц тоже предусмотрена для размещения заразившихся коронавирусом.