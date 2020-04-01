01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля

22:21 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
0

Факты нарушений режима самоизоляции фиксируются. Но не все подтверждаются. Хотя одному прибывшему из Казахстана уже грозит штраф в размере 4000 рублей.

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
В мэрию Бердска вход посторонним запрещен на период карантина
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреляПоместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в НовосибирскЕщё 336 новостей

Нарушители карантинного режима по коронавирусу в Бердске есть, заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Об этом, по его словам, 2 апреля расскажут на заседании оперативного штаба руководители бердской полиции и Росгвардии. Все случаи официальных нарушений фиксируются органами правопорядка. Но не все из них, как отметил Захаров, имеют под собой основание, подтверждаются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта полицейские поймали приехавшего в Бердск из Казахстана мужчину, который сначала поехал в Новосибирск, а уже после обратился в горбольницу. Он нарушил режим самоизоляции на две недели. На него составлен административный протокол. И если суд признает его вину, нарушителю придется заплатить штраф в размере 4000 рублей.

Впрочем, полицейские не имеют права задерживать бредчан, гуляющих бесцельно на улице в период жесткой самоизоляции. Ка сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники МВД вправе рекомендовать гражданам вернутся домой и сидеть на карантине, не выходя без надобности на улицу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы нарушаете режим самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
22:21 01-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
22:08 01-04-2020
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
21:58 01-04-2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Что такое подклад и какие существуют виды порч
21:50 01-04-2020
Что такое подклад и какие существуют виды порч
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
21:45 01-04-2020
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
БердскНе стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
21:43 01-04-2020
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции? 1
21:43 01-04-2020
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
21:40 01-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
21:37 01-04-2020
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
21:35 01-04-2020
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен