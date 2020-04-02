Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru

Не нужно платить лишних денег – воспользуйся бесплатной возможностью. Приглашаем работодателей Бердска, Искитима, Новосибирска.

Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru Не нужно платить лишних денег – воспользуйся бесплатной возможностью. С 29 октября на бесплатном тарифе на сайте www.rabotanso.ru работодатели смогут БЕСПЛАТНО размещать пять вакансий. Приглашаем и ищущих работу – разместить свои резюме. Если возникают вопросы — звоните 2-70-12.

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