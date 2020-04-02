Не хочешь умереть из-за COVID-19 в Бердске: Телефоны, документы, инструкции о выживании

Как жить в условиях пандемии и куда обращаться за помощью, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск»:
Куда звонить
+7-800-2000-112 — общероссийская горячая линия по вопросам коронавируса, созданная Минкомсвязи. На ней круглосуточно работают специально подготовленные сотрудники, готовые дать ответ на всё, что угодно: рассказать про симптомы коронавируса, про средства профилактики от болезни, про дистанционное оформление больничных листов. Помимо этого горячая линия принимает жалобы на действия работодателей, медиков и других уполномоченных лиц.
+7-800-200-91-85 — горячая линия по вопросам перехода на дистанционное обучение, открытая по поручению Минпросвещения. На ней операторы готовы предоставить учителям и родителям исчерпывающую информацию об организации онлайн-обучения, в том числе рассказать обо всех бесплатных федеральных образовательных интернет-ресурсах. Как отметили в ведомстве, в случае необходимости операторы могут перевести звонок на региональную линию, чтобы там абоненту рассказали о местных возможностях.
+7-800-222-55-71 — горячая линия Минобрнауки, где студентов вузов также проинструктируют по условиям обучения во время эпидемии. +7-495-547-12-02 по этому номеру абитуриентам объяснят, как изменятся правила приёма при поступлении.
+7-499-678-12-03 — горячая линия Ростуризма, куда могут позвонить россияне, застрявшие за границей из-за эпидемии коронавируса и узнать, как им вернуться на родину.
+7-800-550-99-03 — горячая линия Росздравнадзора по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов.
8-800-100-0004, 8-800-555-49-43 — телефоны Роспотребнадзора.
112 — Круглосуточная горячая линия. На этот номер могут звонить жители Новосибирской области
8-800-200-0-200 — Горячая линия Министерства здравоохранения РФ. На этот номер могут звонить жители Новосибирской области.
Телефоны служб, обеспечивающих онлайн-оплаты за ЖКХ в Бердске
На этих сайтах вы можете узнать всю актуальную информацию о коронавирусе:
Правительство Новосибирской области
Официальный канал Новосибирской области по ситуации с коронавирусом
Коронавирус. Оперштаб Новосибирской области
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всемирная организация здравоохранения
Оперативный штаб по коронавирусу Москвы
Кто и как работает во время пандемии коронавируса:
Кто будет работать в режиме самоизоляции в Бердске
Кто выдаст документ о работе во время карантина работникам в Бердске
Пример документа от работодателя в период самоизоляции
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Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это
Нормативные документы по мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции:
Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции»
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
Постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области»
Постановление администрации города Бердска от 17.03.2020 №728 «О противодействии завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Бердска»
Постановление правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 «Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина».
Постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств»
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Личный состав МВД по г. Бердску нужно ориентировать на пресечение «потрошения пакетов» в мусорных баках бомжами. С бомжами усилить профилактическую работу.
На мусорном полигоне необходимо обустроить ямы с обваловкой грунтом для контролируемого сжигания мусора с учетом направления ветра. Весь мусор МКД, в которых выявлены больные COVID-19, сжигать в таких ямах.