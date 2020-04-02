Мифы о коронавирусе: задержка дыхания на 10 секунд и ОРВИ спасет от CODID-19

Примерно каждый пятый заболевший COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами. К такому выводу пришли специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США, опровергнув миф о том, что те, кто болен ОРВИ, вряд ли могут заразиться коронавирусом.
Кроме того, каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое впоследствии подтвердилось, оказался болен COVID-19.
Ранее итальянский вирусолог Роберто Буриони развеял миф о том, что летом пандемия может пойти на спад из-за потепления. Специалист отметил, что в борьбе с вирусом эффективны только ограничительные меры, уже введенные некоторыми государствами.
Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила 177 стран. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.
Источник: РИА Новости