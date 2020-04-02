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Мифы о коронавирусе: задержка дыхания на 10 секунд и ОРВИ спасет от CODID-19

11:33 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Итальянский вирусолог Роберто Буриони развеял миф о том, что летом пандемия может пойти на спад из-за потепления: борьбе с вирусом эффективны только ограничительные меры в виде самоизоляции.

Мифы о коронавирусе: задержка дыхания на 10 секунд и ОРВИ спасет от CODID 19
Ранее итальянский вирусолог Роберто Буриони развеял миф о том, что летом пандемия может пойти на спад из-за потепления
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мифы о коронавирусе: задержка дыхания на 10 секунд и ОРВИ спасет от CODID 19

Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за этоСо справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справкиЕщё 346 новостей

Примерно каждый пятый заболевший COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами. К такому выводу пришли специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США, опровергнув миф о том, что те, кто болен ОРВИ, вряд ли могут заразиться коронавирусом.
Кроме того, каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое впоследствии подтвердилось, оказался болен COVID-19.
Ранее итальянский вирусолог Роберто Буриони развеял миф о том, что летом пандемия может пойти на спад из-за потепления. Специалист отметил, что в борьбе с вирусом эффективны только ограничительные меры, уже введенные некоторыми государствами.

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила 177 стран. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.
Источник: РИА Новости

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От редакции

Сидите дома.

Аноним, 02 апреля 2020 12:53
Сколько ему отвалили?

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