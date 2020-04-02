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За неявку на призывную комиссию и порчу военного билета хотят штрафовать сильнее

11:45 02.04.2020 Фото: пресс-служба Министерства обороны, Вадим Гришанкин
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Наказание в виде увеличения штрафов коснется граждан, которые выбросили или порвали свой военный билет, не пришли на медкомиссию или не явились по повестке.

За неявку на призывную комиссию и порчу военного билета хотят штрафовать сильнее
Законопроект предполагает увеличение административных штрафов в статьях 21.1 — 21.4 в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч рублей

Административную ответственность за нарушения в области воинского учёта граждан предлагают ужесточить. Увеличение штрафов коснётся как самих россиян, так и должностных лиц. Соответствующий законопроект, внесённый Заксобранием Еврейской автономной области Госдума планирует рассмотреть во втором чтении во вторник, 31 марта.

Документ предполагает внесение изменений в главу 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за неисполнение обязанностей в области воинского учета. Поскольку действующая редакция не менялась с 2007 года, и прописанные там санкции недостаточно актуальны, отмечают авторы законопроекта.
Согласно данным из пояснительной записки, незначительные размеры действующих санкций не выполняют превентивную функцию — из-за чего происходит большое количество нарушений и затрудняется работа военкоматов. В частности, в Еврейской автономной области при общей численности населения в 165 тысяч человек, с 2015 по 2017 год за совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 21 КоАП РФ привлечено к ответственности 946 человек.

Поэтому законопроект предполагает увеличение административных штрафов в статьях 21.1 — 21.4 в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, в статьях 21.5 — 21.7 диапазон будет составлять от пятисот рублей до 3 тысяч рублей. Наказание коснется граждан, которые выбросили или порвали свой военный билет, не пришли на медкомиссию или не явились по повестке. А также должностных лиц, которые затягивают с предоставлением необходимой информации в военкоматы.

Источник: pnp.ru

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От редакции

Идете в армию в этом году?

Какая призывная?, 02 апреля 2020 12:53
У нас пандемия а вы рассадники каронавируса создаете.

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