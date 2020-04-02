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Красота / Общество

Каких женщин хотят почти все мужчины? 90-60-90 не эталон

15:06 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Именно девушка с широкими бедрами словно создана, чтобы стать мамой, но правило действует: чем красивее формы и пропорции, тем больше женщина нравится противоположному полу.

Каких женщин хотят почти все мужчины? 90 60 90 не эталон
Женщина не должна быть толстой, но пропорциональной

Статистические данные дали ответ на вопрос, почему некоторых женщин хотят все мужчины, а также в чем причина их привлекательности. Каждый представитель сильной половины человечества имеет свой вкус и ценит в женщинах определенные черты характера. Но есть нечто общее, что большинство парней находит в женщинах манящим, что притягивает к ним, как магнитом.

Почему волосы и запах женщины больше всего привлекают мужчин

Волосы

Главное, что будоражит фантазию и влечет мужчину к женщине — волосы. В идеале они должны быть длинные, но может быть и короткая стрижка. Важно, чтобы шевелюра была чистой и ухоженной. Густые и блестящие локоны — мечта многих парней.

На деле это никак не связано с эротическими фантазиями: просто каждый из них подсознательно ассоциирует хорошее состояние волос красавицы с ее здоровьем.

Шикарные волосы – значит не больная и сможет родить здоровых детей. Редкий мужчина в тайне не грезит наследниками, а если и не признается в этом, то природа берет свое и требует «воспроизводить себе подобных». Потому и хочется обладать той, что пышет красотой и здоровьем.

Женщины могут легко воспользоваться данной слабостью, уделив особое внимание своим волосам и тем самым умело привлекать к себе внимание мужчин.

Запах

Феромоны, излучаемые каждым телам, неощутимые, но действенные. Двух одинаковых ароматов не бывает, а природа предусмотрела, что «самцы» (мужчины, в том числе) ищут себе пару именно по запаху: какой максимально им близок на уровне подсознания, ту они и выберут для отношений.
Феромоны в организме человека несут информацию о его здоровье и состоянии иммунной системы. Но с другой стороны, девушки по запаху мужчины улавливают насколько высок уровень его тестостерона.

Женщин с красивыми формами и пропорциями хотят почти все мужчины

Мужчины «любят глазами», но отдают предпочтение не стройным, а фигурным девушкам, чье тело выглядит «аппетитно». Стереотип привлекательности девушек с модельной внешностью создали и навязали людям те, кто занимается рекламой. Ученые нашли подтверждение тому, что парни неравнодушны к пышным, но фигурным и ухоженным красавицам. На самом деле не только формы, но и их правильная «подача» имеет большое значение.

Только определенный прогиб в пояснице, который возможен при наличии лишнего веса, демонстрирует все изгибы тела в правильном ракурсе. Таких женщин хотят практически все мужчины.

Точно так же действует на сильный пол наличие широких бедер. Женщина не должна быть толстой, но пропорциональной. Пресловутые 90-60-90 — это не эталон, но сама идея иметь фигуру в виде «песочных часов» – то, к чему стоит стремиться каждой девушке.

Такие тела парни не пропускают. И пусть все дело опять в «глубинной потребности» стать отцом, ведь именно девушка с широкими бедрами словно создана, чтобы стать мамой, но правило действует: чем красивее формы и пропорции, тем больше женщина нравится противоположному полу.

Источник: rsute.ru

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