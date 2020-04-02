Каких женщин хотят почти все мужчины? 90-60-90 не эталон

Именно девушка с широкими бедрами словно создана, чтобы стать мамой, но правило действует: чем красивее формы и пропорции, тем больше женщина нравится противоположному полу.

Женщина не должна быть толстой, но пропорциональной

Статистические данные дали ответ на вопрос, почему некоторых женщин хотят все мужчины, а также в чем причина их привлекательности. Каждый представитель сильной половины человечества имеет свой вкус и ценит в женщинах определенные черты характера. Но есть нечто общее, что большинство парней находит в женщинах манящим, что притягивает к ним, как магнитом.

Почему волосы и запах женщины больше всего привлекают мужчин

Волосы



Главное, что будоражит фантазию и влечет мужчину к женщине — волосы. В идеале они должны быть длинные, но может быть и короткая стрижка. Важно, чтобы шевелюра была чистой и ухоженной. Густые и блестящие локоны — мечта многих парней.

На деле это никак не связано с эротическими фантазиями: просто каждый из них подсознательно ассоциирует хорошее состояние волос красавицы с ее здоровьем.

Шикарные волосы – значит не больная и сможет родить здоровых детей. Редкий мужчина в тайне не грезит наследниками, а если и не признается в этом, то природа берет свое и требует «воспроизводить себе подобных». Потому и хочется обладать той, что пышет красотой и здоровьем.

Женщины могут легко воспользоваться данной слабостью, уделив особое внимание своим волосам и тем самым умело привлекать к себе внимание мужчин.

Запах



Феромоны, излучаемые каждым телам, неощутимые, но действенные. Двух одинаковых ароматов не бывает, а природа предусмотрела, что «самцы» (мужчины, в том числе) ищут себе пару именно по запаху: какой максимально им близок на уровне подсознания, ту они и выберут для отношений.Феромоны в организме человека несут информацию о его здоровье и состоянии иммунной системы. Но с другой стороны, девушки по запаху мужчины улавливают насколько высок уровень его тестостерона.

Женщин с красивыми формами и пропорциями хотят почти все мужчины

Мужчины «любят глазами», но отдают предпочтение не стройным, а фигурным девушкам, чье тело выглядит «аппетитно». Стереотип привлекательности девушек с модельной внешностью создали и навязали людям те, кто занимается рекламой. Ученые нашли подтверждение тому, что парни неравнодушны к пышным, но фигурным и ухоженным красавицам. На самом деле не только формы, но и их правильная «подача» имеет большое значение.

Только определенный прогиб в пояснице, который возможен при наличии лишнего веса, демонстрирует все изгибы тела в правильном ракурсе. Таких женщин хотят практически все мужчины.

Точно так же действует на сильный пол наличие широких бедер. Женщина не должна быть толстой, но пропорциональной. Пресловутые 90-60-90 — это не эталон, но сама идея иметь фигуру в виде «песочных часов» – то, к чему стоит стремиться каждой девушке.

Такие тела парни не пропускают. И пусть все дело опять в «глубинной потребности» стать отцом, ведь именно девушка с широкими бедрами словно создана, чтобы стать мамой, но правило действует: чем красивее формы и пропорции, тем больше женщина нравится противоположному полу.

Источник: rsute.ru