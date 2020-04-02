02.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Разгонять по домам людей через громкоговоритель будут в Бердске в карантин по коронавирусу

20:00 02.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1 1

По городу хотят пустить транспорт со звукоусиливающей аппаратурой. В стационарные рупоры уже призывают бердчан покидать улицы и соблюдать режим самоизоляции.

Разгонять по домам людей через громкоговоритель будут в Бердске в карантин по коронавирусу
В период самоизоляции дети катаются на самокатах прямо под окнами мэрии Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Разгонять по домам людей через громкоговоритель будут в Бердске в карантин по коронавирусу

Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреляЖалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели БердскаЕщё 370 новостей

— Проводите время дома на карантине. По улицам ходят люди и не все по крайней необходимости — прогуливаются. Оставаться дома должны все, кроме тех, кто участвует в обеспечении жизнедеятельности города, — призвал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

С 31 марта в Бердске начали оповещать жителей о введение режима самоизоляции. После того, как губернатор издал постановление о дополнительных ограничениях из-за распространения коронавируса, в рупор, установленный в парке призвали бердчан оставаться дома, покинуть улицу. Возможно, по городу пустят транспорт со звукоусиливающей аппаратурой, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Вопрос этот прорабатывается. Я дал распоряжение Василию Васильевичу Пономареву (начальник управления гражданской защиты Бердска — прим. ред.) проработать, какие у нас для этого есть силы, сколько громкоговорителей «на колесах», где есть есть система оповещения. Горсвет не успел смонтировать озвучку — ушел на карантин. Конечно, все способы будем использовать для общения с гражданами, — заявил Захаров.

Глава города, по его словам, обратился к бердчанам через письменные обращения, которые появились на остановках и подъездах. Бердская власть, таким образом, предпринимает максимум усилий, чтобы проинформировать горожан.

— Наш срез показывает, что пока у людей недостаточно информации. Может еще и поэтому у них не совсем ответственное отношение. Нужно максимально проинформировать о последствиях, о личной гигиене и мерах безопасности. Надо дома находиться все время. Лично я больше не буду общаться со СМИ, — рассказал Владимир Николаевич.

А тем временем на площади Горького перед зданием горадминистрации прогуливаются толпы бердчан. Дети ездят на велосипедах, мамы с колясками кормят голубей, праздно шатаются стайки подростков.

Разгонять по домам людей через громкоговоритель будут в Бердске в карантин по коронавирусу

Не всех бердчан пугают карантинные меры

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сидите дома?

Ева, 02 апреля 2020 20:55
Не смешно?! Всем на все на плевать))

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреля
21:32 02-04-2020
Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреля
БердскОб отмене налогов, проверок и банкротства в пандемию COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина в Бердске
21:24 02-04-2020
Об отмене налогов, проверок и банкротства в пандемию COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина в Бердске
БердскЖалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска 14
21:14 02-04-2020
Жалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели Бердска
БердскОтправят на обсервацию в оздоровительные центры прибывших из Бангкока в Новосибирск
21:13 02-04-2020
Отправят на обсервацию в оздоровительные центры прибывших из Бангкока в Новосибирск
БердскВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске 6
21:12 02-04-2020
Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
БердскПрокурор Роман Сивак: ответственно сидят на самоизоляции жители Бердска. Нарушителей на 2 апреля нет 3
21:04 02-04-2020
Прокурор Роман Сивак: ответственно сидят на самоизоляции жители Бердска. Нарушителей на 2 апреля нет
БердскПожаловались на работу магазина канцелярии "Филин" в обычном режиме во время жесткой самоизоляции жители Бердска 6
21:00 02-04-2020
Пожаловались на работу магазина канцелярии
С 6 по 30 апреля продлил нерабочие дни Путин с сохранением зарплаты. Полный текст обращения к нации 5
20:59 02-04-2020
С 6 по 30 апреля продлил нерабочие дни Путин с сохранением зарплаты. Полный текст обращения к нации
Фото: это так в Бердске контролируют самоизоляцию? Про обработку подъездов вообще мухи не поют! 1
20:54 02-04-2020
Фото: это так в Бердске контролируют самоизоляцию? Про обработку подъездов вообще мухи не поют!
Закрыли для проезда транспорта из других регионов Челябинскую область из-за эпидемии COVID-19
20:48 02-04-2020
Закрыли для проезда транспорта из других регионов Челябинскую область из-за эпидемии COVID-19