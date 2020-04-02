Разгонять по домам людей через громкоговоритель будут в Бердске в карантин по коронавирусу

По городу хотят пустить транспорт со звукоусиливающей аппаратурой. В стационарные рупоры уже призывают бердчан покидать улицы и соблюдать режим самоизоляции.

В период самоизоляции дети катаются на самокатах прямо под окнами мэрии Бердска

— Проводите время дома на карантине. По улицам ходят люди и не все по крайней необходимости — прогуливаются. Оставаться дома должны все, кроме тех, кто участвует в обеспечении жизнедеятельности города, — призвал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

С 31 марта в Бердске начали оповещать жителей о введение режима самоизоляции. После того, как губернатор издал постановление о дополнительных ограничениях из-за распространения коронавируса, в рупор, установленный в парке призвали бердчан оставаться дома, покинуть улицу. Возможно, по городу пустят транспорт со звукоусиливающей аппаратурой, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Вопрос этот прорабатывается. Я дал распоряжение Василию Васильевичу Пономареву (начальник управления гражданской защиты Бердска — прим. ред.) проработать, какие у нас для этого есть силы, сколько громкоговорителей «на колесах», где есть есть система оповещения. Горсвет не успел смонтировать озвучку — ушел на карантин. Конечно, все способы будем использовать для общения с гражданами, — заявил Захаров.

Глава города, по его словам, обратился к бердчанам через письменные обращения, которые появились на остановках и подъездах. Бердская власть, таким образом, предпринимает максимум усилий, чтобы проинформировать горожан.

— Наш срез показывает, что пока у людей недостаточно информации. Может еще и поэтому у них не совсем ответственное отношение. Нужно максимально проинформировать о последствиях, о личной гигиене и мерах безопасности. Надо дома находиться все время. Лично я больше не буду общаться со СМИ, — рассказал Владимир Николаевич.

А тем временем на площади Горького перед зданием горадминистрации прогуливаются толпы бердчан. Дети ездят на велосипедах, мамы с колясками кормят голубей, праздно шатаются стайки подростков.