В защитном костюме и с хлором принесла на подпись документы о самоизоляции сотрудник Роспотребнадзора прилетевшим из Таиланда туристам в Бердске

Экипированный сотрудник Роспотребнадзора даже не вошел в квартиру. И это правильно. Врачи же заходят к самоизолированным в верхней одежде и масках.

Бердчане считают дни до того времени, когда закончится их двухнедельная самоизоляция

Пятый день находится на самоизоляции семья, прилетевшая с отдыха из Таиланда в Бердск.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», семья бердчан с двумя маленькими детьми отдыхала в марте в Таиланде. В Азию они улетели, когда в России еще не было случаев заболевания коронавирусом. В Таиланде же тогда все только начиналось. Время они провели чудесно и даже не боялись подхватить коронавирус — настолько серьезно в стране была организована профилактика страшной инфекции. Везде бесплатные антисептики. Нет дефицита в масках, купить их можно было как в аптеках, так и в супермаркетах. Но когда вернулись в Россию — появился страх. Их, как говорили бердчане, просто отпустили в свободное плавание, толком ничего не объяснив. Приехав домой, бердчане сразу же открыли больничные листы на портале госуслуг и самоизолировались от окружающих. Проявили гражданскую сознательность.

Нет времени на сериалы

— Сидим пятый день. Целый день мы делаем уроки. Задания сбрасывают ежедневно. Как с утра начинаем учиться, так до вечера, с небольшими перерывами. Единственное, что угнетает, так это то, что я постоянно готовлю. Мы так никогда не ели. Не готовка, так уборка. Многие говорят, мол, на карантине будем спать и смотреть сериалы. Мне это не удается. Еще ни разу днем ни вздремнула, ни посмотрела сериал. Постоянно звонят с работы — приходится решать рабочие вопросы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля бердчанка Татьяна.

Врачи ходят каждый день

По словам Татьяны, врачи и медсестры к ним ходят ежедневно.

— Спрашиваю: зачем к нам ходите, заразу носите, и ведь от нас можете унести. Приходит терапевт, измеряем температуру, говорим, спрашивают, как себя чувствуем. Педиатр у детей еще смотрит у детей горло. Меня волнует то, что они приходят в дом в верхней одежде, из защитных средств только маска, а если у нас коронавирус? Ужасно, все не проработано и не продумано. Сверху дали отмашку ходить по домам, а как оно в реальной жизни будет, вообще никто не подумал, — возмущалась бердчанка.

Татьяна считает, что врачи могли бы просто позвонить и спросить о самочувствии. Все люди взрослые. Если появятся симптомы, то сразу обратятся в скорую помощь и расскажут о ситуации. Просто врачей напрягают лишней работой.

Бабушкин больничный супчик

Продукты до дверей квартиры семьи доставляет бабушка. Она очень скучает по внукам и старается хоть и на расстоянии, но побаловать их. На днях вместе с другими продуктами принесла «слизистый больничный» супчик, которые так любят ребятишки. Суп с ячневой крупой они попробовали в больнице. Но у Татьяны он не получаестя, а у бабушки — просто замечательно.

Бегом до мусоропровода

Единственное, что, так сказать, нарушает семья, так это то, что по мере надобности они спускаются к мусопроводу, чтобы выбросить накопившийся мусор. В квартире очень тепло, быстро появляется запах от отходов. А выставлять возле дверей как-то некрасиво.

«Гость» в защитном костюме

На пятый день «заточения» дом бердчан посетил нежданный гость — сотрудник Роспотребнадзора. Привез постановление о правилах нахождения в самоизоляции. Супруги его подписали.

— Женщина была в защитном костюме. В руках держала бутылку с хлоркой — все как надо. В квартиру даже не заходила. Бумагу просунула в щель в двери. В принципе, так и должно быть, — отметила Татьяна.

Готова сама изобрести вакцину от коронавируса

Сидеть взаперти Татьяне надоело. Она смеется: готова уже сама изобрести вакцину от коронавируса. Чтобы все вернулось на свои места. Очень хочется вести привычный образ жизни. Как только закончится их карантин, бердчанка сразу же отправится на работу. Придется разгребать очень много дел. Дети останутся с бабушкой. Татьяна предполагает, что дети будут заниматься дистанционно еще до мая, а летом выйдут на учебу.

У Татьяны есть запасы одноразовых масок, из Таиланда привезла и многоразовые. На работу будет ездить строго в них.

Дети смотрят в окно и плачут

— Дети носятся по дому как маленькие дикари — в одних трусах. Одичали как Маугли. Мы тоже особо не заморачиваемся. В домашней одежде, порой непричесанные. Знаем, что никуда не выходить, никто нас не увидит. Только врачи. Но иногда ребятишки забираются на окно смотрят на улицу и плачут, маленький, так горькими слезами — так хочется им погулять. А сегодня пришла женщина из Роспотребнадзора, показываю на нее детям и говорю: посмотрите, как люди одеты. На улицу нельзя — там зараза. И специалист мне подыграла: «Сидите, дети дома, там зараза», — рассказала Татьяна.