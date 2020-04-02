Разрешили онлайн-продажу безрецептурных лекарств в России

Сейчас онлайн можно только забронировать лекарства, чтобы затем выкупить их в аптеке.

лекарства теперь можно купить через интернет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об онлайн-торговле лекарствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря этому документу россияне смогут купить безрецептурные лекарства через интернет и заказать их доставку на дом.

Помимо этого законопроект предусматривает возможность онлайн-торговли рецептурными лекарствами в условиях чрезвычайной ситуации, за исключением сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ. Володин отметил, что порядок их продажи определит правительство.

Помимо этого Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Банке России, который дает гражданам и индивидуальным предпринимателям право на кредитные каникулы, если они попали в сложную жизненную ситуацию.

РБК писал, что Госдума должна была окончательно принять законопроект о лекарствах 19 марта, однако вернула его во второе чтение. Член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров пояснил РБК, что в документ нужно внести правку об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Он отметил, что законопроект будет разрешать торговлю несколькими рецептурными препаратами. Сейчас онлайн можно только забронировать лекарства, чтобы затем выкупить их в аптеке.

Источник: РБК