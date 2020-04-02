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Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав в Новосибирске попала на видео

09:00 02.04.2020 Фото: ТАСС
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Водитель и две его пассажирки 23 и 25 лет были доставлены в отдел полиции, а автомобиль — помещён на специализированную стоянку.

Погоня со стрельбой за пьяным водителем без прав в Новосибирске попала на видео
Полиция оштрафовала водителя и забрала у него автомобиль

Вечером 30 марта экипаж ДПС заметил на улице Петухова автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы предприняли попытку остановить автомобиль, однако водитель увеличил скорость и продолжил движение по улице Петухова в направлении Советского шоссе.

Полицейские решили применить табельное оружие, так водитель нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровья другим участникам движения. После того как правонарушитель не отреагировал на предупредительные выстрелы в воздух, сотрудник полиции произвёл несколько прицельных выстрелов в заднее левое колесо, в результате чего автомобиль был остановлен.

Водитель Шестёрки попытался скрыться, а при задержании оказал полицейским сопротивление, вынудив их применить физическую силу и наручники. Как впоследствии выяснили автоинспекторы, 24-летний мужчина не имел права управления транспортным средством. Также он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении задержанного составлены административные материалы, водитель и две его пассажирки 23 и 25 лет были доставлены в отдел полиции, а автомобиль — помещён на специализированную стоянку.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

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От редакции

Что будет с водителем?

Нонна, 02 апреля 2020 09:34
Отказался от мед.освидетелтства,а кто дул в трубочку?

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