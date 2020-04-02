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Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112

12:43 02.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заявил, что все факты проверят. Он советует по возможности «пересидеть карантин на даче — там наиболее безопасно». Не стоит в эти дни ехать на СТО за автомобилем.

Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Полицейские проверяют все факты нарушения карантина
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112

Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за этоСо справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справкиЕщё 346 новостей

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров акцентировал внимание на том, что сейчас, в период режима самоизоляции, который введен с 31 марта по 5 апреля включительно, работать должны только больницы, аптеки и магазины, продающие товары первой необходимости — более 20 позиций, а также те предприятия, которые выпускают медицинскую продукцию и продукты питания.

— Остальные должны закрыться. Если они не закрылись, то к ним принимаются все, установленные законом действия для побуждения их к закрытию. Это беседа, административные дела и так далее. Но, думаю, что все понимают, что ожидаемо введены более жесткие меры правительством Новосибирской области. Они, на мой взгляд, рождены не на пустом месте. Действительно, ситуация с коронавирусом в мире тяжелая и в России она тоже достаточно непростая, — оценил Захаров.

Нарушители, по его словам, есть всегда.

— Я не призываю граждан… (стучать, помогли журналисты во время паузы — прим. ред.) информировать друг о друге. Но если вы заподозрили нарушения режима самоизоляции, звоните по номеру 112. Это телефон единой диспетчерской службы города. Все случаи будут проверять. Я еще раз прошу бердчан во время карантина не выходить на улицу. Бердск — город маленький и сразу становится известно, когда машины приходят забирать с СТО. Делать этого не надо. Если есть возможность, пересидите на даче — там наиболее безопасно, — порекомендовал Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 1 апреля жители Микрорайона вышли на улицу жарить шашлыки, что недопустимо при карантинном режиме. Полиция разбирается.

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От редакции

Ваши соседи нарушают режим самоизоляции?

Аноним, 02 апреля 2020 01:06
Не у всех дачи пригодны для круглогодичного проживания, так чтобы уехать на 2 недели. Поэтому вопрос - можно ли выезжать на дачу периодически на личном транспорте? Разумеется, избегая всяческих контактов. А то собачкам гулять можно, а детям еще 2 недели дома сидеть. Что Владимир Захаров скажет на этот счет? Курьер, проясните
Аноним, 02 апреля 2020 10:40
"— Я не призываю граждан… (стучать, помогли журналисты во время паузы — прим. ред.) информировать друг о друге."
Какая разница? Теперь я понимаю ,что это за тип.
Аноним, 02 апреля 2020 11:14
если вы заподозрили нарушения режима самоизоляции, звоните по номеру 112. Это телефон единой диспетчерской службы города. Все случаи будут проверять. Я еще раз прошу бердчан во время карантина не выходить на улицу.
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кашельлаврова. он сам-то читал эти дурацкие постановления?
2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением ... следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
Источник: https://vn.ru/news-polnyy-tekst-postanovleniya-ob-uzhestochenii-samoizolyatsii-v-novosibirskoy-oblasti-s-31-marta/

"...В законе Новосибирской области также нет каких-либо ограничений, касающихся «требований по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий их последствий.
Сейчас на улицах начнут останавливать те ребята, которые не очень понимают, что такое закон и право в цивилизованном обществе. У них же приказ. Это страшно. Дай бог, им хватит мозгов толерантными и взвешенными быть с людьми.
Я уже не отвечаю на вопросы, где есть фразы о законности. Потому что бессмыслица полная.
Управление указами губернаторов, где главное слово «рекомендую» — это очень неправильно. О таком чрезвычайном режиме должен быть единый федеральный закон."
Аноним, 02 апреля 2020 11:21
Нежелающий участвовать во всеобщих доносах советский человек легко мог лишиться работы, хорошей зарплаты, всех привилегий и спокойной жизни в собственном доме в окружении родных.
На оплату работы стукачей тратились миллионы, только в 1952 году по линии уголовного розыска «резидентам» в СССР было выплачено свыше 2,7 миллионов рублей.
Бесспорно, придуманная Сталиным система доносов страшна. Но, как сказал Сергей Довлатов: «Кто же тогда написал эти 4 миллиона доносов?».

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