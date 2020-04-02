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Свежее рыбное филе в магазине «Хороший, для тех, кто любит вкусно и быстро покушать

09:52 02.04.2020 Фото: Магазин морских продуктов"Хороший"
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Нужно быстро приготовить вкусный и полезный ужин и при этом не потратить много времени? Отличное решение — филе свежей и полезной рыбки из «Хорошего».

Свежее рыбное филе в магазине Хороший, для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
За свежей и полезной рыбкой приходите в магазин «Хороший»

Не любите разделывать рыбу? Нужно быстро приготовить вкусный и полезный ужин и при этом не потратить много времени? Отличное решение — филе свежей и полезной рыбки.

Всем известно, что рыба — это ценный источник питательных веществ, омега 3, омега 6 жирные кислоты просто необходимы нашему организму для полноценного функционирования. Самый простой способ их получения — еженедельное употребление рыбных блюд.

За свежей и полезной рыбкой приходите в магазин «Хороший» по адресам: ул. Микрорайон, 25б, ул. Горького,4.

Источник: Раздел Магазина морских продуктов»Хороший» на сайте Весь Бердск

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