02.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля

13:07 02.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
7 1

Факты нарушений режима самоизоляции фиксируются. Но не все подтверждаются. Хотя одному прибывший из Казахстана уже заплатит штраф в размере 500 рублей.

Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
В мэрию Бердска вход посторонним запрещен на период карантина
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля

Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за этоСо справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справкиЕщё 346 новостей

Нарушители карантинного режима по коронавирусу в Бердске есть, заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Об этом, по его словам, 2 апреля расскажут на заседании оперативного штаба руководители бердской полиции и Росгвардии. Все случаи официальных нарушений фиксируются органами правопорядка. Но не все из них, как отметил Захаров, имеют под собой основание, подтверждаются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта полицейские поймали приехавшего в Бердск из Казахстана мужчину, который сначала поехал в Новосибирск, а уже после обратился в горбольницу. Он нарушил режим самоизоляции на две недели. На него составлен административный протокол. Суд признал его вину, нарушителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Впрочем, полицейские не имеют права задерживать бредчан, гуляющих бесцельно на улице в период жесткой самоизоляции. Ка сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники МВД вправе рекомендовать гражданам вернутся домой и сидеть на карантине, не выходя без надобности на улицу.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы нарушаете режим самоизоляции?

Аноним, 01 апреля 2020 22:43
Да сколько можно уже мешать в одну кучу карантин и самоизоляцию(прям бесит уже).И ещё неизвестно что опаснее,на улице прогуляться или дома сидеть ждать когда какой нибудь дебильный сосед газовый баллон домой припрет,крантик откроет и закурит
Аноним, 01 апреля 2020 23:52
По моему как все ходили где хотят так и ходят. Пока гробы не повезут русский народ не успокоится.
Аноним, 02 апреля 2020 01:08
Не стоит забывать о том, что гадские бациллы можно принести домой не только хватанув воздушным путём, но и нацепляв их с дверных ручек, с кнопок лифтов, домофонов и т.п.
Судя по описаниям, жизнеспособность этих гадов достаточно продолжительна как на металле, так и на дереве, пластике и др.
Необходимо осознавать то, что человек с достаточно крепким иммунитетом может принести инфекцию для своего окружения, при этом не зоболевая сам, оставаясь носителем.
Неплохо бы осознать, что умерший от коронавируса будет не похоронен, а кремирован. Уход болящего произойдёт без возможности прощания с близкими и родными из-за полной изоляции. Разве не страшно?
Я ошибаюсь? Поправьте., 02 апреля 2020 10:07
Страшно, когда страдают все, за шалость нескольких безголовых, лезших в заразные страны, потому, что им на всех плевать? Новости с декабря каждый день говорили про заразу? Вместо того, чтобы всех безголовых приехавших из зоны заражения к нам, поместить прямо на границе на карантин, как сделали в Израиле, уничтожив в зародыше всю заразу, у нас их всех впустили в каждый городок , а потом, нам же начали жаловаться, что они от них бегают??? Где логика? Теперь те кто их распустил по домам, нас же ещё и поучают? Теперь, мы все вынуждены, вместо этих "избранных", сидеть на карантине и бояться за жизни своих близких, теряя возможность заработка на хлеб, а у них опять всё в шоколаде, потому, как они явно не от безденежья шарахаются по миру, значит и на карантине не обеднеют! Страдают опять невинные.
Ириска, 02 апреля 2020 09:13
Почему так мало? 500 рублей. Он ещё пойдёт погулять
Аноним, 02 апреля 2020 09:13
Ну доложит и доложит) а мэр что может сделать? Поругать с высоких трибун?))
Аноним, 02 апреля 2020 10:24
А почему мэру докладывают? Он генерал? Начальник силовых структур? Я думал управленец городом,хозяйственник в городе без дорог,в грязи и в го..е.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В обсерватор на 14 дней поместили прибывших из Таиланда жителей Новосибирска
13:30 02-04-2020
В обсерватор на 14 дней поместили прибывших из Таиланда жителей Новосибирска
Двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новосибирской области. Всего болеют 10 человек на 2 апреля
13:24 02-04-2020
Двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новосибирской области. Всего болеют 10 человек на 2 апреля
БердскСамоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это 23
13:20 02-04-2020
Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это
БердскСо справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справки 1
13:18 02-04-2020
Со справкой от работодателя и паспортом разрешили ходить незаменимым сотрудникам по улицам Бердска. Пример справки
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
13:16 02-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
БердскПожаловались на фекальные стоки на берегу рядом с "Лесной сказкой", пульмонологией и пляжем "Ремикс" жители Бердска
13:15 02-04-2020
Пожаловались на фекальные стоки на берегу рядом с
Коммерсантъ: будет нерабочей неделя с 6 по 13 апреля в России
13:10 02-04-2020
Коммерсантъ: будет нерабочей неделя с 6 по 13 апреля в России
БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля 7
13:07 02-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
БердскНе хочешь умереть из-за COVID-19 в Бердске: Телефоны, документы, инструкции о выживании 9
13:01 02-04-2020
Не хочешь умереть из-за COVID-19 в Бердске: Телефоны, документы, инструкции о выживании
На 5% упадет ВВП России в 2020 году из-за коронавируса, заявил Кудрин
13:00 02-04-2020
На 5% упадет ВВП России в 2020 году из-за коронавируса, заявил Кудрин