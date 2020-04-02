Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля

Нарушители карантинного режима по коронавирусу в Бердске есть, заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Об этом, по его словам, 2 апреля расскажут на заседании оперативного штаба руководители бердской полиции и Росгвардии. Все случаи официальных нарушений фиксируются органами правопорядка. Но не все из них, как отметил Захаров, имеют под собой основание, подтверждаются.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта полицейские поймали приехавшего в Бердск из Казахстана мужчину, который сначала поехал в Новосибирск, а уже после обратился в горбольницу. Он нарушил режим самоизоляции на две недели. На него составлен административный протокол. Суд признал его вину, нарушителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей.
Впрочем, полицейские не имеют права задерживать бредчан, гуляющих бесцельно на улице в период жесткой самоизоляции. Ка сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники МВД вправе рекомендовать гражданам вернутся домой и сидеть на карантине, не выходя без надобности на улицу.
Судя по описаниям, жизнеспособность этих гадов достаточно продолжительна как на металле, так и на дереве, пластике и др.
Необходимо осознавать то, что человек с достаточно крепким иммунитетом может принести инфекцию для своего окружения, при этом не зоболевая сам, оставаясь носителем.
Неплохо бы осознать, что умерший от коронавируса будет не похоронен, а кремирован. Уход болящего произойдёт без возможности прощания с близкими и родными из-за полной изоляции. Разве не страшно?