Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля

Факты нарушений режима самоизоляции фиксируются. Но не все подтверждаются. Хотя одному прибывший из Казахстана уже заплатит штраф в размере 500 рублей.

В мэрию Бердска вход посторонним запрещен на период карантина

Нарушители карантинного режима по коронавирусу в Бердске есть, заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Об этом, по его словам, 2 апреля расскажут на заседании оперативного штаба руководители бердской полиции и Росгвардии. Все случаи официальных нарушений фиксируются органами правопорядка. Но не все из них, как отметил Захаров, имеют под собой основание, подтверждаются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта полицейские поймали приехавшего в Бердск из Казахстана мужчину, который сначала поехал в Новосибирск, а уже после обратился в горбольницу. Он нарушил режим самоизоляции на две недели. На него составлен административный протокол. Суд признал его вину, нарушителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Впрочем, полицейские не имеют права задерживать бредчан, гуляющих бесцельно на улице в период жесткой самоизоляции. Ка сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники МВД вправе рекомендовать гражданам вернутся домой и сидеть на карантине, не выходя без надобности на улицу.